Tras ser la burla de Twitter y vender calcetas, conductora se vuelve viral por esta noticia

Ciudad de México.- Hace una semana, la locutora de radio, conductora y empresaria, Martha Debayle se convirtió en presa de las críticas después de que saliera a la luz un antiguo video suyo, en donde daba consejos del buen anfitrión a sus seguidores. Como algunos recordarán, uno de los momentos más criticados de su clip fue en donde mostró unas latas cubiertas con calcetines, ya que, según ella "las latas son feas".

Como ya muchos sabrán, varios tiktokers y creadores de contenido destrozaron a la locutora de W Radio con miles de videos que parodiaban sus consejos, desde la jarra de dos pisos para el té helado, hasta las ya mencionadas calcetas, pero como en este mundo no existe la publicidad buena o mala, Martha decidió aprovechar una irresistible oportunidad de negocios, la cual constaba de vender fundas para las latas, mismas que denominó como Can Covers: "Pa' que ya dejen de dar lata", declaró la celebridad al anunciar su nuevo producto en Twitter.

Martha Debayle presume en redes sociales la exitosa venta de sus calcetines

Si bien, la noticia fue tomada aún con más burlas por parte de la comunidad de Internet, lo que nuevamente convirtió en viral a Debayle. Aunque muy pocos se imaginaban que los calcetines serían un gran éxito de venta, que hecho que presumió la propia loctura durante la tarde de este lunes, 24 de enero, a través de sus historias en Instagram donde declaró: "Nuestras 'Can Covers' Sold out en 20 minutos".

Debido a que las calcetas para latas, presuntamente agotaron su existencia en pocos minutos, Martha Debayle anunció que próximamente lanzaría un nuevo lote, por lo que instó a sus fans a estar pendiente de los próximos anuncios: "Gracias a ustedes estamos 'sold out' en el lanzamiento de nuestros Can covers, así que si no alcanzaron a comprar su set, pueden registrarse en 'The Black List' para saber cuándo tendremos nuestro segundo drop", declaró la famosa.

Martha Debayle presume el éxito de su nuevo modelo de negocios

Como era de esperarse, miles de usuarios en Internet criticaron a la famosa por medio de comentarios: "El nicho de mercado de las señoras 'wanna be'", "Siempre habrá gente aspiracionista que gaste su dinero en estas tonterías", "Ni modo, a sacar los calcetines rotos del cajón", "Martha entendiste mal, no nos reíamos contigo, nos reíamos de ti", "Me encanta que te vale mad... Eres toda una inspiración, es perfecta mi carcajada al final del domingo", mencionaron algunos.

