VIDEO: Mujer intenta ser una chef de TikTok, pero destruye su estufa en el proceso

Ballymoney, Irlanda.- Cocinar es una de las actividades que la gran mayoría de las personas debe aprender a hacer en algún momento de la vida, es por ello que en lugares como en YouTube y TikTok hay muchos creadores de contenido que se dedican a hacer una gran cantidad de recetas y, en algunas ocasiones, le muestran a sus seguidores algunos consejos que les facilitará la vida en la cocina.

Es bajo este contexto que Christy Montgomery-Flynn, de 28 años, grabó un video que terminó por convertirse en viral, pero no por las razones correctas. Todo ocurrió en la ciudad de Ballymoney, en Irlanda, cuando la joven se disponía a preparar una pasta para la cena; debido a ello, la mujer decidió poner a prueba un truco que, probablemente, descubrió en otro video de Internet, pero jamás se imaginó lo que ocurriría después.

En el video, Christy intenta enseñarle a sus seguidores a abrir un paquete de espagueti sin la necesidad de utilizar tijeras o de romper la bolsa, por lo que coloca la pasta en posición vertical y da un golpe seco. En un principio, todo parece indicar que las cosas salieron bien, ya que, el espagueti sale de su bolsa sin problemas, incluso se puede ver que la joven mujer gira en dirección a la cámara, mientras luce una sonrisa de satisfacción.

El problema llega en el segundo video, en donde se puede ver a Christy observar sorprendida la cámara y es que, según le muestra a su audiencia después, el golpe de la pasta terminó por estrellar su parrilla eléctrica de inducción, por lo que, sin querer, la mujer destruyó su estufa. En aquel momento, la influencer se mostró angustiada, puesto reveló que no sabía cómo explicarle esto a su novio, con quien comparte vivienda.

Afortunadamente para Christy, su pareja resultó ser bastante comprensiva y, para sorpresa de ella no le reclamó por la cocina. La aspirante a chef dijo: "Tengo la pareja más increíble del mundo y él no se molestó, vio el video, se rió, puso los ojos en blanco y luego me preguntó si ese había sido mi plan desde el principio porque odiaba esa estufa de inducción desde el minuto en que se puso", concluyó Montomery días después.

