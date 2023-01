Expertos señalan que las cirugías para perder peso podrían reducir el riesgo de muerte prematura

Comparta este artículo

Utah, Estados Unidos.- Desde hace algunos años, las cirugías para perder peso se han vuelto cada vez más populares entre las personas que buscan deshacerse de los kilos demás; sin embargo, un estudio reciente descubrió que, más que tratarse de un procedimiento estético, también podría aportar grandes beneficios a la salud, lo que traería como consecuencia un menor riesgo de morir prematuramente.

De acuerdo con información brindada por el estudio de la Universidad de Utah, las personas pueden mejorar su salud con las cirugías para bajar de peso, por que disminuye el riesgo de muerte relacionada con enfermedades como la obesidad, el cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Para llegar a esta conclusión, los expertos analizaron a casi 22 mil personas que se sometieron a una cirugía bariátrica, en un periodo de 40 años.

Los científicos hicieron una valoración entre las personas que decidieron operarse, frente a quienes no lo hicieron y se mantuvieron en pesos elevados, lo que dio como resultado un 16 por ciento menos de posibilidades de perder la vida por cualquiera de las enfermedades anteriormente mencionadas: "Las muertes por afecciones cardiovasculares se redujeron en un 29 por ciento mientras que las muertes por varios tipos de cáncer se redujeron en un 43 por ciento lo cual es bastante impresionante", declaró Ted Adams, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah.

Operarse para bajar de peso disminuye el riesgo de muerte prematura

Según los datos de los expertos, las muertes relacionadas con la diabetes también tuvieron una notable disminución de, al menos, el 72 por ciento, frente a quienes no se operaron; sin embargo, las operaciones de pérdida de peso no fueron del todo milagrosas, ya que, las posibilidades de suicidio entre las personas jóvenes que estuvieron en el estudio aumentaron, aunque los expertos no explicaron la relación entre una cosa y otra.

Cabe señalar que, en caso de decidirte por la operación, es necesario que seas cuidadoso con la clínica en la que te la practicarás, así como también, es necesario que realices un seguimiento adecuado con el médico que te practicará el procedimiento, ya que, un intervención quirúrgica siempre conlleva riesgos, tal y como le ocurrió al a influencer, Magnolia Morales, quien perdió la vida hace unos días, precisamente por una mala operación de este tipo.

Fuentes: Tribuna