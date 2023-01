Hombre le envía dinero a su madre desde EU para su casa y ella se lo gasta en algo inesperado

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Desde hace muchos años, miles de residentes de Latinoamérica decidieron abandonar sus propios países para buscar una mejor forma de sustento en Estados Unidos, país en el que si bien, deben someterse a largas y extenuantes jornadas de trabajo, es bien sabido que ganan mejor de lo que harían en sus países de origen. Normalmente, lo que los migrantes hacen es irse por unos años, ganar lo suficiente, construir una casa y regresar con sus familias, pero... ¿qué pasaría si algo sale muy mal en el proceso?

Este fue el caso del usuario de TikTok @hectorramirez731, quien en un clip de apenas unos segundos explicó su devastadora historia. Resulta ser que, al igual que miles de personas, se marchó a Estados Unidos con la intención de ganar lo suficiente para construir una casa. Para lograr su objetivo, decidió que le enviaría todo el dinero que pudiera a su madre, quien se encargaría de coordinar todo para la construcción, hasta aquí todo bien, ¿no?

De acuerdo con las declaraciones del hombre, tras trabajar arduamente, le envió poco más de 5 mil dólares a su progenitora, lo que equivale a casi 100 mil pesos mexicanos; sin embargo, de alguna manera se enteró de que su madre no gastó el dinero en lo que se supone debía hacerlo, sino que le dio 70 mil pesos a su otro hijo, para que éste se comprara un automóvil. Aunque, aparentemente, la mujer intentó tranquilizar al afectado diciéndole que le devolverían el dinero cuando su otro hijo se fuera para el norte.

Yo triste porqué mandé 100 mil pesos a mi pueblo para empezar a hacer mi casita y mi mamá le prestó 70 mil pesos a mi hermano para comprar un carro (que cuando se venga al norte me los paga)", se leía en un pequeño letrero

El hombre también incluyó una pequeña descripción en donde se leía: "Qué pe... coraje". Como era de esperarse, este breve clip sirvió para que muchas personas en TikTok contaran sus experiencias y le advirtieran al joven que dejase de confiar en su familia, porque hasta ellos son capaces de traicionar: "Me pasó con mi hermana. Deje de mandar dinero y ahora no me habla nadie de la familia, pero estoy mejor así", "Adiós hermano, adiós mamá, el día que toque pagar se acabó el lazo familiar", mencionó alguien más.

Cabe mencionar que le video se volvió sumamente viral, ya que, desde que fue publicado ha obtenido 13 millones de reproducciones, 368 mil 'me gusta', 16 mil comentarios y ha sido compartido 10 mil veces. Según algunos informes, en videos posteriores, el afectado se ha dejado ver bastante tranquilo por lo ocurrido, por lo que existe la posibilidad de que el enojo haya bajado un poco.

