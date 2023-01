No ha terminado: La OMS revela que esta variante del Covid-19 es la más contagiosa, hasta ahora

Comparta este artículo

Ginebra, Suiza.- Luego de todo el ambiente festivo vivido durante el mes de diciembre y parte de este enero, muchos podrían coincidir con que la pandemia del Covid-19 ha llegado a su fin, por lo que la vida puede regresar completamente a la normalidad, pero la realidad es que esto no es así, ya que, los contagios se mantienen a la orden del día, gracias a las variantes del virus que surgió en Wuhan, China, a finales del 2019.

Recientemente, en Estados Unidos, se extendieron los casos de la subvariante de Omicron: XBB.1.5, misma que alertó rápidamente a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), esto es debido a que a principios de esta semana, esta infección ocupaba el 40 por ciento en casos positivos en el país gobernado por Joe Biden; sin embargo, esta agencia no era la única que se enfocó en esta enfermedad.

Resulta ser que el pasado miércoles, 4 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró a XBB1.5 como la subvariante más contagiosa, derivada del Covid-19, hasta el momento, hecho que decretaron después de que en pocos días, la mutación ocupara el 70 por ciento en contagios de Estados Unidos, lo que significa que una de cada cuatro personas contrajo la infección. ¿Qué tan peligroso podría ser esto?

La realidad es que agencias como la CDC descartan que esta infección pueda ser un peligro como tal, debido a que no ha demostrado ser mortal, ya que, hasta el momento, no se han registrado muertos u hospitalizados por XBB.1.5, aunque esto no significa que el alto nivel de propagación no genere preocupación e incertidumbre en la OMS, tal y como mencionó la doctora María Van Kerkhove, en un comunicado.

La experta indicó: "Nos preocupa su ventaja de crecimiento en particular en algunos países de Europa y en los Estados Unidos.... particularmente en la parte noreste del país, donde XBB.1.5 ha reemplazao rápidamente a otras variantes circulantes. Nuestra preocupación es qué tan transmisible es... y cuanto más circule este virus más oportunidad tendrá de cambiar", lo que podría convertirlo en una verdadera amenaza a largo plazo, por ello no bajes la guardia y continúa cuidándote.

Fuentes: Tribuna