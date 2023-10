¿Apoya a Aracely Arámbula? Graciela Mauri se pronuncia a pelea; manda recadito a Luis Miguel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de novelas como Mundo de Caramelo y empresaria, Graciela Mauri, recientemente llamó la atención al haberse pronunciado a la pelea legal que mantiene la reconocida actriz de novelas y querida presentadora, Aracely Arámbula, en contra del tan polémico cantante, Luis Miguel, sobre la manutención de sus hijos, por lo que le mandó un contundente recadito, ¿acaso apoya a la actriz?

Como se sabe, las cosas entre Arámbula y el creador de La Incondicional cada vez levanta más revuelo, debido a que recientemente la actriz se lanzó en contra de este y afirmó que: "Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho", agregando que tenía años siendo un completo extraño para sus hijos, dado a que sería un padre ausente y no les hablaría ni en sus cumpleaños.

Este hecho ha dividido una serie de opiniones entre varias celebridades del mundo del espectáculo, pues hay quienes se han puesto del lado del cantante, como Myrka Dellanos, que asegura que él "ama a sus hijos" y que sí paga su manutención a tiempo, mientras que otras, como Aleida Núñez, le aplauden y apoyan a Arámbula en este movimiento de buscar justicia para ella y los dos hijos en común con 'Luismi'.

Y ahora, este domingo 1 de octubre en el canal de YouTube de Edén Dorantes, compartió una entrevista con Mauri, en el cual al lado de su hija fue cuestionada por el tema de su cercanía con el denominado 'Sol de México', a lo que ella señaló que no tiene mucho acercamiento con el y realmente no sabe nada con respecto a temas que abarquen algo más allá de lo que se sabe en los medios de comunicación.

Ante esto, le preguntaron sobre la pelea con Arámbula por el tema de la manutención de sus hijos, y ella solamente señaló que: "respeto tantos las opiniones ajenas y las vidas de los demás, como no estamos ahí, nomás lo que escuchamos por ahí y no sabemos que pasa no me atrevo a opinar en algo que no sé", agregando que lo único que podía hacer es que: "le aconsejaría a él que no se perdiera la vida de sus hijos porque eso no tiene precio, entonces no sé, solo eso".

Finalmente, cambiando de tema drásticamente, le cuestionaron que pensaba sobre que se aprobó una ley en la que una víctima de abuso puede alzar la voz en cualquier momento, no importa los años que hayan pasado del hecho, ella lo celebró diciendo: "Bendito Dios que se llegue a esos puntos donde hay justicia, aunque hay que tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que alguien acuse a alguien y no sea, pero bendito Dios que las leyes se muevan para proteger a todos".

Fuente: Tribuna del Yaqui