Bon Jovi no cantará en la boda de MIllie Bobby Brown con su hijo; así reaccionó la actriz

Comparta este artículo

Estados Unidos.- A mediados del año 2021, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convirtieron en noticia en la industria del espectáculo, después de que ambos confirmaran su relación amorosa. Desde entonces, la estrella de Stranger Things y el hijo del cantante de rock se han dejado ver en sus historias de Instagram, donde parecen estar cada día más enamorados el uno del otro.

Para comienzos de este 2023, protagonista de Enola Holmes levantó los rumores de que podría estar comprometida con Jake, luego de ser captada por un paparazzi, mientras caminaba por las calles de Nueva York. En la imagen se le veía sosteniendo un vaso de café, pero un pequeño aro dorado llamó la atención de la prensa, lo que comenzó con las sospechas que la pareja habría decidido dar el paso de comprometerse.

En aquel entonces, las críticas se les vinieron encima, puesto Millie tenía apenas 18 años y Jake 20, por lo que muchas personas consideraron que eran bastante jóvenes para casarse. Las cosas dieron un giro inesperado en el mes de abril, cuando la celebridad de Godzilla vs King Kong compartió una fotografía en blanco y negro de ambos, en la que se aprecia un enorme anillo de diamantes y se puede leer una cita de un tema de Taylor Swift: "Te he amado por tres veranos, cariño, pero los quiero todos."

Milli Bobby Brown revela que Bon Jovi no contará en su boda

Créditos: Internet

Finalmente, se confirmó que Millie y Jake se casarían, pero una nueva pregunta quedó en el aire y ésta era si Bon Jovi cantaría en el enlace nupcial de su hijo y, para sorpresa de todos, lo cierto es que esto no sería así, por lo que la idea de una boda rockera rápidamente fue abandonada por los fans, pero... ¿cuál es la razón por la que el cantante de Story of my life no tocará para su hijo y su nuera?

Dichas preguntas fueron aclaradas por la propia Millie Bobby Brown, quien en días recientes brindó una entrevista para el medio Today Show, donde reveló por qué su suegro no se encargaría de dar el show principal y las causas parecen ser bastante razonables: "Siento que eso es pedirme que vaya y haga un show completo para todo el mundo. Creo que el hombre necesita un descanso, no para. Siempre está dando clases de tenis o de canto. Creo que necesita un descanso. Un descanso de tres horas.", declaró la histrionista.

Por otro lado, Millie habló acerca de cómo ha resultado la planeación de la boda, recalcando que, en realidad, no ha sido nada complicado, puesto su futuro esposo, Jake, ha estado muy comprometido y le ha "ayudado" bastante en todo el "proceso". La famosa aclaró que ambos se encuentran sumamente "emocionados" por la llegada de su gran día. Cabe aclarar que su boda será bastante íntima y privada, por lo que los medios no estarán invitados.

Fuentes: Tribuna