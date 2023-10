Danna Paola confiesa el infierno que vivió antes de entonar el Himno Nacional

Las Vegas, Estados Unidos.- La jornada del pasado sábado, 30 de septiembre, se registró la pelea del Canelo Álvarez contra Charlo en la T-Mobile Arena, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, aunque el encuentro por sí mismo dio mucho de qué hablar, la realidad es que la gente se enfocó principalmente en el debut de Danna Paola interpretando el Himno Nacional Mexicano, algo que, pese a contar con una gran trayectoria, aún no había hecho.

Si bien, mucho se ha hablado sobre el gran trabajo que la estrella de Élite hizo durante la transmisión de anoche, la realidad es que la cantante de éxitos como Oye Pablo, Tenemos que hablar y Amor ordinario, habría pasado por un intenso infierno hasta horas antes de realizar su presentación y es que, según lo dicho por la propia Danna Paola a través de su cuenta oficial de Instagram, los nervios la carcomían.

Las impresiones de Danna fueron publicados por la también actriz alrededor del medio día de este domingo, 1 de octubre, en la mencionada aplicación de Meta, donde incluyó un carrusel de fotografías en donde se le ve cantando arriba del ring, así como también aparece conviviendo con el Canelo y posando con unos guantes de box. La famosa reveló que cantar el Himno Nacional Mexicano era uno de sus "miedos más grandes".

Danna Paola mencionó que previo a la mágica noche de ayer, sintió fuertes "nervios" por la "dificultad" que conlleva cantar el magistral tema; incluso confesó que habría tenido propuestas anteriores para entonar el Himno Nacional, pero había optado por rechazarlas debido a que temía equivocarse, tal y como ya le ha pasado a otros artistas anteriormente. Toda esta presión habría provocado ansiedad en la estrella de Vivan los niños.

"La presión, la responsabilidad, los nervios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mi misma rechazándolo por años, x miedo al que dirán, a equivocarme, nada más de pensarlo la ansiedad del momento no me dejaba dormir, se me hacía un nudo en el estómago, y me tomo mucha valentía aceptar que llegó esta oportunidad en el momento perfecto, y fue todo un proceso, de confianza, de seguridad, de preparación…de conexión y fue un acto de amor puro… Y LO HICE!!!!!"