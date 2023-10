Geraldine Bazán tendría amorío con Giovanni Medina; viaja a Disney con el ex de Ninel Conde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la reconocida y muy querida actriz de novelas, Geraldine Bazán, podría tener un amorío con el polémico empresario, Giovanni Medina, pues a través de las redes sociales han compartido una serie de imágenes que muestran el viaje a Disney entre la celebridad y la expareja de la famosa cantante y reconocida actriz, Ninel Conde, junto a los hijos de ambos.

Sin duda alguna uno de los temas que más han dado de que hablar en los últimos años ha sido la separación de Bazán con el reconocido actor de novelas, Gabriel Soto, dado a que se afirma que fue por una infidelidad por parte de este con la actriz rusa, Irina Baeva, por lo que el público se ha volcado en un apoyo total a la reconocida actriz, afirmando que no estaban de acuerdo en lo que le habían hecho, pese a que se ha negado esta presunta traición.

Por este motivo es que la vida sentimental de la actriz de novelas como Corona de Lágrimas 2 se ha visto en medio del ojo público desde entonces, así que ha sido vinculada con varias celebridades o empresarios a lo largo de los años, tales como el galán de novelas, Alejandro Nones, y en las últimas semanas con el empresario Giovanni, el cual es expareja de Conde y hasta tiene un hijo en común.

Los rumores de que Bazán tendría su presunto romance con el ex de la reconocida intérprete de Bombón Asesino comenzó a circular hace un par de semanas, a través de la cuenta de chismes en Instagram de Chamonic, en donde afirmaron que tendrían varias semanas saliendo de manera romántica, pero que supuestamente querrían aún mantenerse fuera del ojo público, pues ninguno quiere exponer su vida privada al público.

Pero ahora, la mañana de este domingo 1 de octubre su supuesto secreto fue expuesto por la misma cuenta de la red social antes mencionada, debido a que en esta se compartió un collage de tres fotografías, en las que se puede ver a Bazán en el mágico parque temático de diversiones en California, al lado de la hija menor que tuvo con Soto, Miranda Alexa Soto Bazán, junto a Giovanni con el hijo que tuvo con Ninel, Emmanuel Medina.

Cabe mencionar que hasta el momento ni la reconocida actriz de novelas de Televisa o el empresario, no han salido para hablar respecto a este presunto romance, por lo que su aparente noviazgo no es más que simplemente un rumor, sin embargo, se espera que muy pronto alguno salga a dar explicaciones al respecto y aclaren la situación, ya sea para confirmar o para desmentir si en verdad son o no pareja.

