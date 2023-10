Michelle Renaud derrocha amor con Matías Novoa, pero fans la destrozan: "¿Otro?"

Ciudad de México.- Corría el 6 de octubre del 2022 cuando el mundo de la farándula se estremeció ¿el motivo? Michelle Renaud y Matías Novoa protagonizaron una sesión de fotografías para la revista Hola, donde confirmaron su romance, algo que sin duda sorprendió a propios y ajenos, en especial porque hasta ese momento corrían los fuertes rumores de que la protagonista de Las hijas de la luna tenía un amorío secreto (no tan secreto) con Osvaldo Benavides.

Esto desató una gran polémica entre los fanáticos de la actriz de la estrella de Doblemente embarazada 2, puesto muchos de sus seguidores comenzaron a juzgarla debido a que parecía que mantenía una relación con cada uno de los coprotagonistas que tenía, siendo que su último romance habría sido con el exnovio de Esmeralda Pimentel, con quien apareció en una película, incluso una fuente aseguró que ambos parecían adolescentes, esto debido a lo intenso de su relación.

A casi 1 año de este acontecimiento, Michelle dio cachetada con guante blanco a sus fans y demostró que continúa muy feliz junto a Matías, con quien el pasado sábado, 30 de septiembre, compartió unas románticas postales a través de Instagram. En una de ellas se aprecia como se están besando en lo que parece ser una playa. En otra imagen se ve como sus dos hijos están jugando con la arena, mientras ellos sonrien dando la espalda al atardecer; en la última Renaud presume que Marcelo se está quedando sin dientes.

Usuarios de Instagram destrozan a Michelle Renaud y a Matías Novoa

Créditos: Instagram @michellerenaud

Matías Novoa no tardó en hacer acto de presencia en la sección de comentarios de la publicación, donde únicamente se limitó a responder una serie de emojis en forma de corazón, lo que de alguna manera demuestra lo felices que son juntos, pero tal y como se mencionó al comienzo de esta nota, ni siquiera este tipo de testimonios han servido para convencer a los fanáticos de que su relación es fidedigna.

Y es que tan solo basta ver los comentarios de la gente para darse cuenta de que hay varios usuarios de la aplicación de la cámara multicolor que no gustan de la pareja, pero existe una especial molestia hacia Michelle Renaud, a quien frecuentemente atacan con comentarios en los que la juzgan porque presuntamente así se expresaba de las otras relaciones que tenía, como fue le caso de Danilo Carrera.

"También te falta madurar a tus 35 años con todas tus parejas es el mismo cuento;.Aparentar la vida perfecta, la relación perfecta diciendo que son el amor de tu vida, mientras están contigo de novios son la octava maravilla un ángel caído del cielo y cuando terminan contigo ya no hallas que hacer o hablar para hacerlos quedar mal. Cuando termines con este man veremos si todo lo que dices ahora era verdad; con los otros decías lo mismito y cuando se separaron de ti salís haciéndote la victima que estabas en esa relación pero no querías estar y que no eras feliz. Lo más triste es que a tu niño solo lo uses de adorno para las fotos y de ahí ya no se te vuelve a ver conviviendo con el niño; después todo es presumir presumir presumir al man que todo mundo se entere como supuestamente babeas por él."