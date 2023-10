Policía visita a Britney Spears por chequeo de bienestar; ella explota contra fans

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Britney Spears dio de qué hablar semanas atrás, cuando publicó un video en Instagram en el que se dejaba ver mientras bailaba con unos cuchillos. Como era de esperarse, esto aterró a sus seguidores, quienes le pidieron que, por favor, fuese más cuidadosa. De acuerdo con datos de Page Six, incluso algunas personas cercanas a la famosa creyeron que esto había llegado demasiado lejos.

Según datos del medio anteriormente mencionado, los seres queridos de la cantante de I Wanna Go se pusieron en contacto con la policía para que acudieran a la mansión de la estrella del pop, en Thousand Oaks, California y realizaran un control de bienestar. De acuerdo con información del mismo portal, los oficiales se habrían presentado, pero únicamente se comunicaron a través del intercomunicador de la vivienda.

Britney Spears baila con cuchillos y aterra a fans

Créditos: Instagram @britneyspears

Supuestamente, el equipo de seguridad de Britney Spears se negó a que la cantante saliera de su domicilio y únicamente se limitaron a confirmar que todo estaba bien y que se trataba de una falsa alarma. Debido a esto, la policía se marchó del sitio. Tras esto, Britney se había mantenido en silencio ( únicamente aclaró que los cuchillos eran de plástico) y no fue sino hasta la tarde de este domingo que la intérprete de Toxic rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram.

Muy a su estilo, Spears compartió una fotografía de los pies de una bailarina sobre el escenario de un teatro, imagen que acompañó con un texto explosivo en el que arremetía en contra de las personas que enviaron a la policía a su casa, resaltando que no deben preocuparse porque baile con objetos afilados, dado a que mucha gente suele hacer presentaciones de hasta cuatro minutos con ellos.

"¿Es una broma en las noticias nuevamente con cheques de bienestar? Vamos América... somos más geniales que eso, ¿verdad? Los oficiales vinieron a mi casa y dijeron que no se irían hasta hablar conmigo, ya que la gente hace presentaciones de 4 minutos con ellos."

Britney Spears rompe el silencio tras visita de la policía por bailar con cuchillos

Créditos: Instagram @britneyspears

La celebridad detalló, en su publicación, que recibiría una "disculpa", aunque no aclaró si ésta provendría de la Policía o de la persona que llamó al 911 para denunciar una emergencia en su casa. Asimismo, la hermana de Jamie Lynn Spears se mostró molesta debido al constante acoso que ha recibido en todos estos años, por lo que le pidió a la gente que se detuvieran: "Me han acosado en mi casa durante tanto tiempo… ¡BASTA! No hables de eso, vamos, ¡¡¡HAGAMOS !!!".

Cabe señalar que esta noticia llega tan solo unos días después de que algunos informantes revelaran para el medio Daily Mail que la madre de Britney, Lynne Spears, estaba pasando por una fuerte crisis financiera, al grado en el que había aceptado dar clases como maestra sustituta en una escuela pública. Cabe señalar que, hasta el momento no hay declaraciones de la progenitora de la cantante.

Fuentes: Tribuna