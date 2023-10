Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Usualmente, cuando hay un divorcio en la farándula, los involucrados tienden a llevarse fatal, para muestra de ello se puede mencionar a Sophie Turner y Joe Jonas o a Paulina Rubio y Colate, entre muchos otros; sin embargo, Sam Asghari y Britney Spears vinieron a demostrar que, pese a que su matrimonio terminó, la realidad es que sigue habiendo respeto entre ellos dos.

Como muestra de ello, el modelo, de 29 años, no dudó en salir en defensa de su exesposa, cuando se enteró que Donald Trump Junior habría estado bromeando con la imagen de la cantante, de 43, a través de un meme en sus redes sociales, cosa que no fue tolerada por Asghari, quien inmediatamente le respondió a través de sus historias de Instagram con la oración: "No está bien ser un agresor", para que quedara en claro para quién iba su mensaje, Sam etiquetó al empresario de 45.

Pero... ¿qué fue lo que dijo para molestar tanto al exmarido de Britney? Resulta ser que el hijo de magnate compartió un meme en el que aparece Spears cuando era más joven, donde aparece modelando, en esta sección aparece la oración: "Estados Unidos con Trump"; mientras que en la segunda se puede ver una captura del polémico video en el que la cantante aparece bailando con cuchillos; ahí se lee: "Estados Unidos con Biden".

El hijo del magnate de limitó a declarar: "Sí", en su publicación, tema que habría hecho enfadar a Sam y por el que alió en defensa de su exesposa. Cabe señalar que ésta es la primera vez que habla públicamente de la cantante de Wominazer, ya que, desde su mediático divorcio, el también actor guardó silencio; incluso se sabe que optó por quedarse callado cuando algunos medios aseguraron que habría intentado sacar una cuantiosa pensión de la intérprete.

Hace algunos días Britney Spears dio de qué hablar al publicar un video en el que aparece bailando con unos cuchillos, los cuales más tarde se supieron que, en realidad eran utilería; sin embargo, esto no evitó que personas a ella se sintieran preocupadas por su situación mental, por lo que optaron por llamar a la policía para que fueran a visitarla a su domicilio en Thousand Oaks, para corroborar que la famosa estuviera bien.

De acuerdo con algunos informes, el equipo de seguridad de la intérprete le negó el acceso a los oficiales, pero aseguraron que ella se encontraba bien. Días después, la intérprete de I Wanna Go rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram, donde se mostró molesta con la gente por haber mandado a llamar a las autoridades y les pidió de favor que no se tomaran las cosas tan en serio.

