Taylor Swift apoya a Travis Kelce: Asiste a juego de los Chiefs con Hughe Jackman y más

Nueva Jersey, EU.- Una vez más los aficionados de la NFL recibieron otra sorpresa por parte de la reconocida y muy querida cantante, Taylor Swift, debido a que por segunda ocasión se le vio apoyando a Travis Kelce, al haber asistido al reciente juego de los Chief de Kansas City, al lado de unos muy famosos amigos, pues fue captado en video el momento en el que a la joven de 33 años se le une Hugh Jackman y más celebridades de Hollywood.

La tarde de este domingo 1 de octubre una vez más Kelce y los Chiefs de Kansas City tuvieron el apoyo de Swift, debido a que poco antes de comenzara el partido entre ellos y los Jets de New York en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, se captó en video cuando la intérprete de temas como Lover era revisada por los guardias de seguridad y entraba a la edificación para encontrarse con familia de Travis.

Pero, en esta ocasión la reconocida cantante no se presentó sola como hace una semana, sino que entró al estadio anteriormente mencionado al lado de su gran amiga, Blake Lively, con la que días antes tuvo una noche de chicas, el esposo de ella, Ryan Reynolds, siendo recibidos por la joven cantante, Sabrina Carptenter, a la cual abrazó con mucho cariño, el actor de Wolverine y familiares del jugador de americano.

Ante este hecho, un presunto amigo cercano del ala cerrada de los Kansas Chiefs acaba de brindar unas declaraciones en las que afirma que por el momento no hay dada verdaderamente serio entre ambos, declarando que: "están simplemente pasando el rato y no hay presión a medida que se conocen. Es muy, muy temprano. Se están divirtiendo y conociéndose", aunque muchos no piensan de la misma manera, pues ambos ya han pasado la noche en la casa del otro.

Por otro lado, en la red social X, antes conocida como Twitter, usuarios ya habían compartido sus sospechas de que verían a la cantante del country en el partido antes mencionado, por lo que se compartieron mensajes como: "¿Sería lindo o psicótico comprar boletos de Jets-chiefs para este domingo con la esperanza de ver a Taylor Swift en Metlife", "Esta es mi única oportunidad de ver a Taylor Swift en MetLife este año", mientras que otros declararon que "debe gustarle mucho Travis Kelce para apoyarlo en juegos consecutivos".

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Swit es vista en un partido del equipo liderado por el mariscal de campo, Patrick Mahomes, debido a que el pasado domingo 24 de septiembre se captó a Taylor en el palco de Kelce en el estadio Arrowhead Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas al lado de la madre de este, Donna Kelce, animándolo en todo momento durante su juego contra los Chicago Bears.

Taylor en el partido de Travis contra los Bears. Internet

