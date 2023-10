Tras dramático divorcio de Sam Asghari, Britney Spears tendría un romance con su manáger

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de su dramático divorcio del famoso modelo, Sam Asghari, a tan solo un año de llegar al altar, la famosa y muy polémica cantante pop, Britney Spears, está de regreso en el centro del escándalo, debido a que acaba de despertar las sospechas de un ardiente amorío con su actual manáger, Cade Hudson, lo que ha preocupado a sus millones de fans por su salud mental.

Como se sabe, hace un par de semanas que se confirmó que Spears se está divorciando de Sam, y aunque ninguno ha dado el por qué, en TMZ afirmaron que la razón es el carácter explosivo de la cantante, pues señalaron que tuvieron una fuerte pelea en la cual ella habría golpeado a su ahora exesposo y ella terminaría en el hospital por un golpe que le abriría la frente tras tropezarse y caer de frente.

Y ahora a pocos meses de este hecho, se ha comenzado con los rumores de que la estrella pop podría estar en una relación con su actual manáger, pues después de que sus millones de fans en Instagram se preocuparan por su salud mental, Spears compartió un mensaje muy extenso sobre su vida y el actual momento por le que está pasando, pidiendo que no se alarmen, junto a varias fotografías con Hudson.

En su mensaje, la intérprete de Toxic declaró que: "¡Estoy en un lugar tan hermoso! ¡Soy tan afortunada de tener amigos increíbles!... ¡Las afirmaciones positivas son importantes para mí en este momento! Digo esto porque estoy pasando por un divorcio y tener que reflejar mi pasado en un libro fue… digamos que no es fácil", señalando que entre ella y el publirrelacionista no hay nada más que amistad.

Pero para sus fans esto no sería del todo convincente, debido a que ambos aparecieron en su publicación muy acaramelados, abrazados y además Cade también le dio un amoroso beso en la mejilla, por lo que fans afirman que su lenguaje corporal habla más de lo que sus palabras y en ellos notan que hay demasiada intimidad, confianza y que la estabilidad de Britney es demasiado frágil.

Finalmente, la creadora de Oops I Did It Again declaró que: "¡Sólo estoy hablando! ¡Pero me tomo un día a la vez aprendiendo a respirar! ¡El amor propio es increíblemente importante! Me desperté y comencé porque me sentí agradecida de estar en un lugar tan hermoso. Entonces pensé en mi relación entre mi vida e Instagram en este momento. ¡Aclaremos esto! Es adictivo... pero en mi opinión personal, en el momento en que empiezas a tomarte a ti mismo demasiado en serio es cuando la gente deja de hacerlo".

Britney con Cade. Instagram @britneyspears

Fuente: Tribuna del Yaqui