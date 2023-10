Txus se salió con la suya: Los Mago anuncian cambio de nombre tras problemas legales

Comparta este artículo

Madrid, España.- Después de la enorme sorpresa que supuso que Zeta, José Andrea y Patricia Tapia, los tres exvocalistas de Mägo de Oz, colaboraran para lanzar una canción en la que unen sus icónicas voces, ahora la banda que conformaron cuatro de los exintegrantes de la banda española dieron un importante anuncio. A través de sus redes sociales revelaron que, como ya se esperaba, tuvieron que decirle adiós al nombre de Los Mago.

Aunque no explican el motivo, es de suponer que se debió a los problemas legales que tuvieron con el líder de Mägo de Oz, Txus Di Fellatio, quien una conferencia de prensa expresó que, si bien no había problema con que sus excompañeros tocaran canciones clásicas de la agrupación, el nombre que eligieron no le convencía del todo, ya que era demasiado parecido a Mägo de Oz y esto podría traer consigo confusiones en el público.

Durante una conferencia de prensa en México, Txus, agregó que su equipo de abogados estaba evaluando acciones legales contra Los Mago, para apelar el uso comercial de dicho nombre. En su momento, esta disputa causó incertidumbre entre los fans de la recién formada banda, ya que esto podría significar un obstáculo para José Andrea, Carlitos, Frank y Salva, quienes ya se preparan para emprender una gira por Latinoamérica.

Meses después, Txus terminó saliéndose con la suya, porque la tarde este domingo 2 de octubre, Los Mago dieron la noticia de que finalmente cambiarán de nombre y ahora se llamarán Kabrones. Asimismo, dejaron ver su nuevo logo y un arte que ilustra a los cuatro integrantes convertidos en esqueletos: “¡Ahora nos llamamos Kabrones! Os queremos!”. Cabe mencionar que el nuevo nombre fue bien recibido por la comunidad, debido al significado que guarda.

Como muchos fans sabrán, "cabrones" fue un grito que José Andrea hizo para muchas de las canciones que grabó junto a Mägo de Oz durante años, e incluso se convirtió en el sello de la banda en las presentaciones en vivo, pero que se dejó de hacer a partir de 2011, cuando el cantante abandonó la agrupación por problemas con Txus. Es por ello que este nombre encaja a la perfección para nombrar a los que alguna vez formaron Mägo de Oz.

Estos fueron algunos de los comentarios de los fanáticos:

Ese momento en que intentan arruinarlos y terminan dándoles una mejor imagen ¡¡¡Increíble!!!".

Sabemos que son la esencia de Mago de Oz".

La verdadera esencia de esa banda que en algún momento fue el amor de mis amores ahora está en ustedes".

Da igual cuál sea el nombre. Una cosa es segura, la magia quedó con ustedes".

No importa cómo se llamen, ustedes hicieron las mejores canciones".

