"Vete despidiendo": Addis Tuñón recibió amenazas de muerte por parte de sicario de Guadalajara

Ciudad de México.- Hace un par de semanas la conductora Addis Tuñón confesó que se había convertido en madre a través de la adopción de dos niños, sin embargo, explicó que se trató de un proceso muy largo y complicado. De hecho, hace poco la especialista en espectáculos narró que ella y su esposo León García recibieron amenazas de muerte cuando intentaron adoptar a una niña, que era hija de un supuesto sicario.

Como se sabe, la reconocida periodista de Imagen TV dio la exclusiva de su adopción al programa donde colabora, De Primera Mano, junto a Gustavo Adolfo Infante, Érika González, entre otros. Tras dar a conocer la noticia de que se había convertido en madre a sus 47 años, Addis y su marido narraron toda la travesía que vivieron para poder tener a sus dos hijos consigo, pues incluso sufrieron amenazas de un supuesto delincuente.

La expresentadora de Univisión, donde realizó programas como Despierta América, declaró ante las cámaras que los motivos por los que no pudo tener un hijo biológico fue porque le extirparon la matriz hace algunos años debido a diversas complicaciones médicas. Después de ello, León y la famosa decidieron buscar la adopción pero al tratarse de un proceso tan complicado, pasaron por momentos de desesperación y fue cuando un amigo suyo les contó que él sabía de un caso de un sujeto que quería dar en adopción a su hija porque pasaba por un momento complicado.

Addis Tuñón y su esposo recibieron amenazas de muerte

Tuñón explicó que ella y León viajaron a Guadalajara, Jalisco, para conocer a su tentativa hija: "Tomamos un avión inmediatamente y fuimos a Guadalajara, conocimos a este señor y lo que estaba haciendo era darle la niña a quien fuera, la estaba ofreciendo a quien fuera. Lo conocimos en una cafetería, León hizo un click con la niña muy fuerte... El chavo llevaba los papeles y nos dijo: llévensela", narró ante las cámaras.

Asimismo, el hombre les habría informado que trabajaba como sicario y que en una ocasión la niña lo acompañó a realizar un 'trabajo' porque no tenía donde dejarla. Afortunadamente, ni Addis ni su esposo accedieron a la oferta que les hacía este sujeto pues estarían cayendo en un delito y le recomendaron mejor entregarla a una institución antes de 'regalarla' como un objeto, lo cual al tiempo les trajo serios problemas.

Y es que presuntamente el sujeto se molestó mucho porque la recomendación de Addis provocó que se separara de su hija para siempre, por lo cual los amenazó de muerte: "Y a su esposa, que se vaya despidiendo de su programa y de su carrera, porque pend... no soy. Esto no es una amenaza, es una advertencia, y qué bueno que te cortaste el pelo, hijo de tu pu... madre", se escuchó en una grabación de audios. Aunque la conductora y su esposo sí sintieron miedo tras las amenazas, aseguran no estar arrepentidos de haberle dado un mejor futuro a esa menor.

Yo estoy muy feliz porque esa niña tiene un lugar donde dormir, donde comer, tiene cuidados y no está en manos de su papá, esa niña ahorita está segura. Hicimos lo correcto".

Fuente: Tribuna