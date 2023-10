¿Adiós boda? Marie Claire Harp evita hablar de su presunta separación con José Manuel Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que presumieron por todo lo alto que este año llegarían al altar, existen fuertes rumores que apuntan a una posible separación entre Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa, con quien ya llevaba más de dos años de relación y en lugar de despejar dudas la venezolana generó más sospechas al ser cuestionada por la prensa.

A pesar de que habían tenido una importante crisis en su romance, la pareja de famosos decidió darse una segunda oportunidad y hace un par de meses presumieron que se habían comprometido, además de que dieron algunos detalles de lo que sería su boda, la cual tenían planeada realizar en Juliantla, Guerrero.

Fue el pasado martes 26 de septiembre cuando la revista TV Notas lanzó una entrevista a una supuesta fuente cercana a la pareja, la cual narró que la conductora de Bandamax se encontraba cansada de estar cargando con algunos problemas que venían arrastrando, además de que el cantante la cela mucho, por lo que este informante dijo que difícilmente regresarían como pareja.

En este sentido, Eden Dorantes abordó a la exparticipante de La Casa de los Famosos México con la intención de que aclarara esta información, pero notablemente incomoda dijo no querer hablar de su situación con el hijo de Joan Sebastian: "Ahorita no estamos dando detalles. Todo está tranquilo", fue lo que se limitó a exponer.

Sin embargo, Marie Claire indicó que mantiene comunicación con Figueroa, pero no quiso despejar dudas acerca de su presunta separación, por lo que muchos usuarios tomaron su reacción como una afirmación de que las cosas entre ellos no están bien ya que desde que se destapó esa información ninguno ha desmentido que estén separados.

En otros temas, también le preguntaron acerca de las acusaciones que hizo Alicia Machado acerca de José Manuel al decir que la golpeaba mientras eran novios, a lo que de forma respetuosa reiteró que prefiere no opinar demás, debido a que no fue testigo de lo que vivieron en su relación y que solo ellos conocen la verdad.

Algunos creen que esta acusación de la ex Miss Universo habría influido en su separación, pues no es la primera mujer que lo acusa de ser un hombre violento, pero hasta hace algunas semanas la rubia dijo que a ella siempre la ha tratado como reina e incluso llegó a exhortar a Alicia Machado a que presentara una denuncia y que no solo hablara frente a cámaras.

Fuente: Tribuna