Alicia Machado confiesa que la echaron de Telemundo: "No les gusta lo que hablo"

Ciudad de México.- Alicia Machado dejó en shock a sus seguidores al revelar que después de haberle regalado momentos de gloria a Telemundo, la televisora decidió darle la espalda y le dieron las gracias, razón por la que no estará participando más en sus programas algo que la dejó consternada ya que no comprende los motivos que le dieron para deshacerse de ella.

Fue a través de una transmisión en vivo, donde la ex Miss Universo compartió la noticia entre lágrimas, por lo que no volverá a participar como panelista de La Casa de los Famosos, reality que ganó en la primera temporada y después de haber tenido algunas intervenciones en la segunda edición decidieron prescindir de su presencia ya que los ejecutivos no quedaron contentos con su contenido.

Ya no quieren que participe más en La Casa de los Famosos, porque cuando fui panelista habla lo que no tenía que decir y cosa que me parece muy rara", comenzó platicando la famosa.

La estrella de las pasarelas destacó que le parece absurdo que le hayan dado esos argumentos, pues recuerda que mientras participaba en el show la producción le daba indicaciones desde un apuntador, por lo que todo lo que expresaba era de alguna manera manipulado por ellos: "En varias ocasiones me llamaban a parte para que le echara más candela y ahora resulta que les parece que habló de la gente".

Alicia Machado no volverá a aparecer en 'LCDLF' | Imagen especial

Machado indicó que ahora está enfocada en seguir con otros proyectos, por lo que espera que la sigan apoyando, pero ahora se han desatado especulaciones acerca de los motivos por los que la habrían despedido, entre ellos el escándalo que protagonizó al acusar a José Manuel Figueroa de haberla violentado mientras eran pareja, lo cual desató una guerra de declaraciones.

Aunque lo que suena más lógico es que le dijeron adiós, debido a que se presume que estará en la próxima temporada de Mira Quién Baila de Univisión, la competencia directa de Telemundo, aunque hasta ahora esto no se ha confirmado y se mantiene en calidad de especulación ya que ella no ha aceptado que estará en la competencia de baile.

De manera irónica, trasciende que en la nueva temporada de La Casa de los Famosos estaría como participante Christian Estrada, el ex de Alicia Machado, por lo que de ser cierto también podría ser otro motivo por el cual la dejaron fuera, aunque de ser cierto seguramente el modelo hablará de su romance dentro de la emisión que se estrenará en diciembre.

Fuente: Tribuna