¿Ana Bárbara confirma maltrato a sus hijos? La cantante exhibe la verdad de su prometido

Ciudad de México.- La famosa y muy querida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, no ha tenido tapujos al momento de finalmente aclarar su más reciente escándalo, pues acaba de exhibir la verdad de su prometido, Ángel Muñoz, y el presunto maltrato a sus hijos, Emiliano, 'Chema' y Jerónimo, dejando a todos muy en claro la postura sobre proteger a sus descendientes, ¿acaso los confirma?

La intérprete de Bandido sigue defendiendo la honorabilidad de su pareja, luego de que José Emilio Fernández Levy, al cual crio como a un hijo, lo acusara de maltrato hacia sus hermanos menores. El joven, de 19 años, señaló que Muñoz colocó una cámara en la habitación de su medio hermano José María, conocido como 'Chema', para mantenerlo vigilado y que presuntamente lo trataba a gritos todo el tiempo.

Fue en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que señaló: "Me di cuenta de cómo Ángel trataba a mis hermanos, no me parecía nada. No solo a Chema, también a Emiliano, a Jerónimo sí lo trataba medio mal, pero no tanto porque es el más chiquito, al que más cuidó… Los trataba horrible", afirmando que ahora no iba a quedarse callado, pues también se estaba aprovechando del amor de Ana Bárbara y se quedaba con su dinero.

Sin embargo, la llamada 'Reina grupera' empleó su cuenta de Instagram para demostrar que la relación entre sus descendientes

y su prometido es de las mejores: "Amor sin lazo de sangre, se llama (como dice) Reyli Barba, Amor del Bueno y amo", subrayó Ana como descripción de una fotografía en la que aparece su hijo Jerónimo abrazando a su padrastro como grandes amigos, desestimando cada ataque.

Posteriormente, Ana Bárbara mostró que Ángel Muñoz está muy al pendiente de su hijo Jerónimo, pues lo acompañó en su campeonato de basquetbol, declarando que: "Lloro por no poder estar contigo en el campeonato, pero también lloro de felicidad por ti y porque sé que sabes que he tratado de guiarlo con el más grande amor que una madre puede dar. Solo le pido a Dios que sigas fiel a tus lealtades hijito, gracias Ángel Muñoz por llevarte junto a mí de su mano y bendigo mucho a tu padre por el apoyo hombro a hombro".

De esta manera, es como la intérprete de Bandido y La Trampa demuestra que su prometido es el hombre ideal para estar al cuidado de sus vástagos mientras ella cumple con sus compromisos laborales, y que son una familia muy unida que se apoya en todo momento, libre de miedos y abusos.

