San Juan, Puerto Rico.- Imagínate que tu artista favorito abre las fechas de un concierto en la ciudad en la que vives. Como es de esperarse, ahorras lo suficiente y compras un boleto. Una vez en el espectáculo decides sacar tu celular para guardar un recuerdo de aquel maravilloso momento, pero es entonces que el famoso comienza a molestarse con el público, precisamente porque están prestando más atención a lo que están grabando y no al mismo espectáculo en cuestión.

El famoso le pide a la gente que guarde sus celulares y aunque tú procedes a hacerlo porque quieres disfrutar de la posible dinámica que el cantante va a hacer, los demás no lo hacen, por lo que éste, frustrado, opta por marcharse, dejando a cientos de fans desconcertados en el recinto; entre ellos te encuentras tú, decepcionante, ¿no? Pues esto mismo es lo que le tocó vivir a varios seguidores del cantante colombiano Manuel Turizo, el pasado fin de semana.

De acuerdo con algunos informes, el cantante de éxitos como La Bachata y Copa Vacía se presentó el pasado domingo, 8 de octubre, en San Juan, Puerto Rico, para dar un espectáculo como parte de su gira Dopamina Tour. Según datos brindados por algunos de los presentes, el show estaba ocurriendo de manera amena, hasta que en determinado momento, Turizo le pidió a la gente que guardara su teléfono para que pudieran disfrutar de la experiencia; es entonces que comienza la polémica.

Manuel Turizo abandona al público en pleno show

Y es que, parece ser que Manuel Turizo consideró que era buena idea pedirle a la gente que se desprendiera durante unos minutos de sus teléfonos, dispositivos que se han vuelto cada vez más comunes en los conciertos; sin embargo no tuvo la reacción esperada por parte del público, ya que, si bien, hubo quienes guardaron el celular, también hubieron quienes hicieron caso omiso y continuaron grabando.

Para este momento, Manuel estalla en contra de la gente y les advierte que, en caso de no guardar los teléfonos, él no continuará con el espectáculo y se marchará del lugar; pero la gente no le hace caso al artista, por lo que éste termina dejando el celular en el piso del escenario y se marcha del lugar mientras extiende los brazos, a manera de señal en la que indicaría que se está deslindando de todo.

"Esta canción es... guarden esos celulares y disfruta estar aquí, guarde todo el mundo esos celulares, hey rumbéatelo, guarda ese celular, guarda, guarda, guarda ese celular, la cantamos si guardan ese celular, si no, no contamos un carajo y me voy ya de aquí", reclamó el cantante.

Cabe señalar que, hasta el momento se desconoce si Manuel regresó al recinto a continuar con el video, pero lo que sí se sabe es que mucha gente no estuvo de acuerdo con la postura del intérprete, hecho que se dio a notar a través de su cuenta oficial de Instagram, donde hubo quienes le reclamaron por intentar darle órdenes a la gente: "Qué pesar tan bonito pero tan agrandado, disque dándole órdenes a la gente en un concierto. La gente le da de comer querido o le paga para verlo y escucharlo, no para que les des órdenes de guardar el celular."

