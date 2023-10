Daniela Parra impacta a Televisa al confesar el temor de Héctor Parra dentro de la cárcel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven Daniela Parra, reconocida por su lucha y apoyo a su padre, Héctor Parra, recientemente brindó una entrevista en la que dejó completamente impactado a Televisa, debido a que confesó que sí hay algo que preocupa a su padre dentro de la cárcel, confesando finalmente cual es su mayor temor en este momento, siendo algo comprensible, pero muy inesperado dada las circunstancias.

Como se sabe, el pasado mes de junio del 2021 arrestaron a Parra por el delito de abuso sexual y corrupción de menores, interpuesta por su propia hija, Alexa Hoffman, por el cual fue condenado a 10 años de prisión y a pagar una multa de 200 mil pesos en mayo de este 2023, tras dos años de investigaciones. Tras esta condena en octubre de este año salieron a apelar y buscar un nuevo juicio con Héctor en arresto domiciliario, pero esta fue cancelada y deberá permanecer en prisión.

Ante esto, hace poco que Daniela fue abordada por la prensa para hablar al respecto, señalando que el actor no se encuentra preocupado por él y su juicio, confesando que: "Mi papá está bien, tranquilo, de hecho, ha estado más preocupado por mi aquí en el baile (en Las Estrellas Bailan en Hoy). Me ha visto, me habla, me regaña porque la regué. Él siempre está conmigo y me sirvieron mucho sus palabras".

Parra afirmó que no se pierde el reality del programa Hoy y que: "A mi papá le encanta verme ahí y me dijo que si la semana le eché el 100 % ahora le voy a echar el 300%, porque fue una semana muy complicada, estaba confiada (que saldría mi papá) luego paso esto (cancelación de la audiencia) me destanteo", señalando que él pese a todo la sigue impulsando a seguir y salir adelante sin dejarse caer.

En cuanto a si usaría esto para dedicarse a la actuación, la joven expresó que: "La actuación no es mi fuerte, no es lo que quiero, pero esta oportunidad me está gustando muchísimo. Además, la gente que está aquí es muy linda, lo voy a aprovechar y ya veremos", dejando en claro que por el momento no tiene nada en puerta para futuros proyectos, lo que podría cambiar muy pronto.

Finalmente, declaró que Ginny Hoffman solo les ha arruinado la vida con mentira y que su hermana lo sabe, pues no los ve a la cara en las audiencias, agregando que la CNDH ha tomado cartas en el asunto y que hay tantas inconsistencias que "por eso Derechos Humanos ya está tomando cartas en el asunto. Esto que está pasando es inusual a nadie le pasa, solamente a mi papá no sé por qué. Por eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya entró a la pelea".

Fuente: Tribuna del Yaqui