Danna Paola reacciona a posible multa por el Himno Nacional: "Pues que me multen"

Las Vegas, Estados Unidos.- Interpretar el Himno Nacional es algo que todo gran artista llega a hacer en algún momento de su vida, aunque se trata de una prueba bastante difícil, puesto se espera que lo hagan poco menos que perfecto, de lo contrario podrían echarse el odio del país entero, tal y como ocurrió en su momento con Ángela Aguilar, que fue tundida por los mexicanos después de que cambió ligeramente la entonación del emblemático canto.

A comienzos de este mes, se celebró la pelea entre el Canelo Álvarez contra Charlo, donde la cantante Danna Paola fue elegida para cantar el Himno Nacional. Si bien, la interpretación de la artista de Élite fue sublime, la realidad es que la famosa tuvo que vivir un infierno días antes de subir al ring. La exactriz infantil llegó a mencionar que era consciente de la presión que conlleva entonar el canto compuesto por Jaime Nunó.

El propio Alex Hoyer, novio de Danna, llegó a indicar ante los medios que Danna se encontraba tan nerviosa por cantar el Himno que escuchó el tema 24/7 hasta lograr lo más cercano a la perfección y cuando llegó el día lo hizo de una manera fenomenal, al grado en el que se llevó el halago de la difícil audiencia de Internet o.... ¿no? Como algunos recordarán, hace unos días el usuario de TikTok, Iván Cano Capetillo reveló que la actriz de María Belén podría recibir una multa por su interpretación.

Según lo dicho por el músico, el Himno debe cantarse en Do mayor, sin embargo Danna Paola lo hizo en Sol sostenido y por esto podría recibir alguna sanción por parte del Gobierno de México. Ante esto, la prensa se cuestionó cual sería la reacción de la cantante de Oye, Pablo, pues ella misma llegó a relatar en sus publicaciones en Instagram que el tema le causó mucha ansiedad días antes, por lo que probablemente no habría tomado tan bien la noticia.

Recientemente, Danna Paola tuvo un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México y para sorpresa de muchos, la cantante se mostró tranquila, aunque no descartó que interpretó el tema con "nervios", también lo hizo llena de "orgullo", esto último le habría ganado aún más, por lo que terminó haciendo una ligara alteración de tonos, algo que, en realidad no le pareció mal.

Danna Paola reveló que es consciente de lo que se está diciendo en Internet, con respecto a que podría ser multada por la entonación que dio al Himno Nacional, pero destapó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación por parte de las autoridades; también destacó que la gente puede ser capaz de dedicarse a buscar errores donde no los hay, cosa que parece tenerla despreocupada.

"Ya lo leí, pero no me han multado, pero igualmente no me arrepiento de nada, al final creo que siempre es buscar errores ¿no?, yo la verdad creo que lo canté muy bien, con mucho orgullo, con amor. Mi interpretación vino desde interpretar cada cosa que dice la letra del himno que es precioso, obviamente la composición, los semitonos, todo lo hice bien y eso es algo que me enorgullece mucho, ya si le quieren buscar ahí errores, lo que sea, pues que me multen", sentenció Danna Paola.