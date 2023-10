Eleazar Gómez regresa a la música y podría unirse al elenco de los 2000’s x Siempre

Ciudad de México.- Eleazar Gómez tiene una amplia carrera artística que inició a muy corta edad, así que es conocido como una de las máximas estrellas de las extintas telenovelas infantiles, por lo que muchos de sus fanáticos se mostraron decepcionados al ver que no fue contemplado para el proyecto encabezado por Ari Borovoy de los 2000’s x Siempre, pero ahora existen sospechas de que podría unirse.

Esta novedosa apuesta está llena de nostalgia, pues reúnen en un mismo escenario a diferentes agrupaciones que marcaron esta época y ahora decidieron sumar a parte del elenco de icónicas producciones, algunas de las que formó parte el actor, así que a un mes de que arrancaron la gira les ha resultado un gran éxito, pues muchos de los que crecieron con esas telenovelas se han dado cita para recordar su infancia.

Por esta razón, el programa De Primera Mano le cuestionó si es que estaría dispuesto a sumarse a sus excompañeros y aunque no aceptó abiertamente que esto pudiera suceder, dio una pista de que podría tener alguna participación especial, por lo que cabe la posibilidad de que se presente en algunas fechas del tour que recorre diferentes ciudades de la República Dominicana.

No sabemos, hay una sorpresilla por ahí. No precisamente que me integre a este gran show que apenas voy a tener la oportunidad de verlo", respondió el actor.