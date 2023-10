"Es un drogadicto misógino": Alfredo Adame hunde a Charly López y defiende a Sergio Mayer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El muy polémico y reconocido actor, Alfredo Adame, recientemente volvió a instalarse en el escándalo, debido a que tras semanas desaparecido, ante las cámaras de TV Azteca apareció dando sus primeras declaraciones, en las cuales hundió a Charly López, afirmando que el famoso cantante y también histrión "es un drogadicto misógino" que golpea mujeres, además de salir en defensa del famoso político y actor, Sergio Mayer.

Como se sabe, Mayer y López han estado envueltos en una serie de dimes y diretes desde hace varias semanas por el tema del reencuentro de sus excompañeros de Garibaldi ahora bajo el nombre de GB5, pues López afirmó que el político no fue invitado porque quería seguir aprovechándose de ellos y ganar más que todos y hasta los demandó, declarando que le dolía pues: "Yo desconozco al Sergio que hay hoy en día, es otra persona. Se volvió raro. En el momento en que me faltó el respeto, en ese momento se rompió la amistad".

Pero eso no fue todo, debido a que en la misma entrevista con Gustavo Adolfo Infante señaló que estaba muy fuera de lugar lo que estaba haciendo, declarando que: "Hizo las cosas muy mal y las sigue haciendo. Yo, en lo personal, lo comparo con un Alfredo Adame. De repente se le botaron las canicas y empezó a hablar de todo el mundo. Yo lo digo de manera personal, se volvió un Alfredo Adame, Sergio Mayer".

Alfredo con Sergio en Marcha LGBTQ+. Internet

Y ahora, a varios días de estas fuertes declaraciones, la mañana de este martes 10 de octubre Adame en una entrevista con Venga la Alegría reapareció para responderle a López sus declaraciones. Primeramente, el histrión declaró que Charly era un "alcohólico, drogadicto y misógino, él sí le pega a la pareja, la mamá, la hermana", además de señalar que "no es nada, no es nadie", peluseandolo al señalar que lo buscó para hacer un negocio pero lo rechazó por ser "un naco tranza".

De igual forma, el exintegrante se Soy Famosos... ¡Sácame de Aquí!, declaró que el cantante tenía mucha envidia de Mayer y por eso decía lo que decía, pues el histrión de novelas como La Fea Más Bella es "un wey bien nacido", que es millonario además de "guapo" y exitoso, afirmando que sí era como él, pues a él también lo envidiaban por lo anteriormente mencionado y por eso no le prestaba atención a lo que decían.

Pero como de costumbre, no solamente opinó de un tema, pues salió a relucir que las Rocío y Mary Paz Banquells no fueron invitadas a la boda de Michelle Salas, este expresó que no le sorprendía dado a que los consideraba una "familia asquerosa", que además habían hablado "pestes" de su media hermana, Sylvia Pasquel, la cual es la abuela de la novia, afirmando que él mismo las escuchó.

