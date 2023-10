"Eso es mentira": Galilea Montijo y Andrea Escalona tienen acalorada discusión en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida presentadora de TV, Galilea Montijo, y su compañera en Televisa, la también actriz y conductora, Andrea Escalona, recientemente sorprendieron al público al tener una acalorada discusión en vivo del programa Hoy, pero no solo entre ellas, sino que también estuvieron involucrados el resto de sus colegas, en los que salieron reclamos como que era mentira que la pareja deba hacerlas feliz.

Como se sabe, el pasado lunes 9 de octubre, el matutino de la empresa San Ángel, actualmente producido por Andrea Rodríguez Doria, se fue de los foros de la televisora y se presentaron en directo desde las calles de Guanajuato, en donde mostraron la arquitectura, la cultura y convivieron de cerca con la gente que salió a las calles para verlos en vivo y a todo color en vez de a través de la pantalla.

Pese a estar fuera de los foros con todo el equipo necesario, siguieron con su programación habitual, adaptándola a la situación especial, jugando las divertidas dinámicas no solo entre ellos, sino que también pasaron a algunas personas del público presente, como en el Basta de Hoy, en el cual Montijo arrasó con nueve segundos en el marcador, mientras que Agustín Fernández tuvo el peor con más de un minuto.

Galilea Montijo. Internet

Otra dinámica que no pudo faltar fue la de César Lozano, en la que abordan diferentes temas para un crecimiento personal, por lo que en esta ocasión habló de los mitos de las parejas, aclarando las creencias que se tenían de lo que tenía que ser una relación de pareja, desmintiendo varios, como el hecho de que por pelear no significa que no haya amor, sino que hay una evolución y a veces el reestablecer el curso cuesta.

De igual forma cuestionó si era verdad que una pareja tenía la obligación de ser feliz al otro, momento en el que Montijo, Escalona, Raúl Araiza y el público se vieron en una serie de contradicciones, pues Andrea dijo que sí era obligatorio, haciendo que la presentadora de Netas Divinas saltara y dijera que eso era una mentira, que no tenía que ser así, incluso los presentes concordaron en su mayoría con Galilea.

Después de una serie de dimes y diretes entre sí y no, Lozano declaró que era falso que una pareja debía tener la obligación de hacer feliz al otro, que es en realidad uno mismo el que debe de hacerse feliz, que solo así se consigue estar bien con los demás y por ende disfrutar en pareja.

Fuente: Tribuna del Yaqui