Evelyn 'La Mamita' Hernández deja atrás su pleito con Niurka pero advierte: "No tengo miedo"

Ciudad de México.- Vaya polémica que protagonizó Evelyn 'La Mamita' Hernández, quien en aras de defender a su amiga Wendy Guevara por su participación en La Casa de los Famosos México terminó en la boca de Niurka Marcos, quien la acusó de orquestar una campaña de desprestigio contra los finalistas del reality de Televisa.

Después de dos meses de que este proyecto llegó a su fin y de que se dieron con todo en las redes sociales, la influencer asegura que ya dejó atrás sus diferencias con la cubana, pues quiere darle vuelta a la página y no engancharse, pero advierte de manera contundente que si puso fin a la guerra no es porque le tenga miedo.

No quiero habla mal de la señora de lo que se dio en su momento, porque va a decir que me quiero colgar de ella y mejor así dejamos las cosas", dijo La Mamita ante las cámaras de Eden Dorantes.

De igual forma, la creadora de contenido reveló que ya se encontró a la vedette, pero esta se habría echo la disimulada para evitar cualquier tipo de contacto, lo cual le da risa pero reitera que ya no tiene problemas con ella: "En el aeropuerto me la encontré y obvio me vio, pero se hizo la que no. Todo bien con la señora, mis respetos. Sabe que aquí miedo no hay".

Por su parte, la 'Mujer Escándalo' dijo en una reciente entrevista que está a punto de estrenar su canal de YouTube en el que hará entrevistas a invitados especiales y al cuestionarle si estaría dispuesta a invitar a 'Las Perdidas', 'Mamá Niu' respondió de manera positiva dejando entrever que ya dejó atrás el pasado, así que podría darse un encuentro entre ellas.

¿Por qué se peleó Evelyn 'La Mamita' Hernández con Niurka Marcos?

Fue rumbo a la gran final del mencionado reality, donde los ánimos se encendieron y luego de que Poncho de Nigris y Sergio Mayer comentaran que querían dividir el premio, Evelyn y 'Las Perdidas' reprobaron su idea, asegurando que eran un par de aprovechados lo cual desató que les lloviera hate de parte de algunos usuarios quienes incluso amenazaron con causar daño a los familiares de los famosos.

Por esta razón, Niurka Marcos las acusó de orquestar una campaña de desprestigio contra los concursantes y advirtió que iban a iniciar con investigaciones para dar con los responsables de las amenazas, así que fiel a su estilo 'La Mamita' no se intimido y le dejó en claro que jamás promovería el odio, así que la retó a que le echara a la Policía Cibernética y que le dijera las cosas de frente.

Fuente: Tribuna