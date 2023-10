'Exatlón México' regresa para intentar salvar el rating de TV Azteca, ¿cuándo estrena?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La competencia entre televisoras cada vez es más intensa, así que tras varios fracasos que ha presentado TV Azteca decidieron volver a exprimir una de sus cartas más fuertes con la intención de recuperar sus números de audiencia, así que dejaron en shock a los miles de fanáticos de Exatlón México al hacer oficial una nueva temporada que promete ser mucho más demandante.

Sin duda, el reality deportivo se ha coronado como uno de los más exitosos que ha tenido en los últimos tiempos la empresa de Salinas Pliego, pues la gente ha quedado fascinada con la idea de conocer de cerca a los atletas mexicanos que representan al país en las justas olímpicas, así como a nuevos talentos del alto rendimiento que han protagonizado intensas batallas.

No obstante, las últimas ediciones no alcanzaron el mismo impacto que las primeras, razón por la que surgieron fuertes rumores de que podrían poner a descansar el formato para no desgastarlo, pero ahora se sabe que en los próximos meses estará de regreso en la barra de programación de Azteca Uno con un nuevo equipo de Famosos y Contendientes que buscarán convertirse en leyendas como lo hicieron sus antecesores.

A través de las redes oficiales de la televisora, así como en comerciales ya lanzaron el primer promocional de lo que será la séptima temporada, la cual se rumora añadirá cambios importantes cuyo objetivo es elevar la emoción de los fans para que se enganchen con los atletas y en las imágenes que muestran son todos los personajes que han destacado dentro de las Famosas playas de República Dominicana.

El regreso de Exatlón México se espera que llegue una vez que concluya La Isla Desafío en Turquía, lo cual podría ser de manera tentativa a finales de noviembre, pero hasta ahora no han confirmado la fecha exacta del estreno, pero se sabe que su horario será a partir de las 08:30 de la noche como en anteriores campañas.

Este es el mejor espectáculo que puedes ver… Una nueva era está por iniciar, prepárate para ser testigo de una temporada única", se escucha narrar a Antonio Rosique en el promocional.

Debido a que apenas están afinando detalles para la nueva temporada es poca la información que se tiene, pero de acuerdo a páginas de spoilers podrían presentar importantes cambios en los circuitos, así como en las dinámicas de juego, al igual que en los campamentos ya que se espera que ahora sólo sea un cristal lo que los divida y que puedan apreciar lo que hacen sus rivales fuera del campo de batalla.

