Exvocalista de la Arrolladora Banda El Limón reacciona a las amenazas contra Peso Pluma

Ciudad de México.- Los corridos tumbados bélicos han obtenido una gran fama en los últimos años, gracias a la combinación de instrumentos tradicionales del regional mexicano con ritmos urbanos mucho más actuales, lo que brinda una armonía moderna, pero sin dejar de lado los temas que han triunfado de toda la vida en este medio, como la exposición de problemáticas como la violencia, el crimen organizado, los excesos o las conquistas.

La semana pasada, Peso Pluma se consagró como el rey de la música latina al llevarse 8 premios Billboard latinos, mientras que bandas como Fuerza Regida, están causando sensación en Internet por los grandes éxitos que han ido lanzando, como es el caso de El Jefe, tema que la mencionada banda estrenó hace apenas unas semanas en colaboración con Shakira, que ya cuenta con más de 55 millones de visualizaciones.

Sin embargo, ni siquiera esta cantidad de éxito ha menguado las amenazas del crimen organizado en contra de Fuerza Regida y Hassam (nombre real de la Doble P), quienes ya tuvieron que cancelar diversos conciertos debido a las amenazas que han recibido con narcomantas en los estados en los que se iban a presentar, tal es el caso de Tijuana, Acapulco, entre otras zonas. Es bajo este contexto, que la prensa buscó al exvocalista de la Arrolladora Banda El Limón, Jorge Medina, a quien cuestionaron sobre su postura con respecto a este tema.

Jorge Medina reacciona a las amenazas que recibió Peso Pluma

El cantante de éxitos como Mi segunda vida, Entre beso y beso, Ya no te buscaré, Llamada a mi ex y Sobre mis pies fue interceptado por la prensa al salir de una importante televisora del país, donde reveló que, en realidad, todos los artistas que se dedican a la música de banda han recibido algún tipo de amenaza de menor a mayor escala, a lo largo de su carrera, aunque aclaró que anteriormente estas noticias no se difundían tan fácil porque no existían las redes sociales.

"Yo ya estoy más viejo para ese tipo de cosas, a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, a todos, a todos, ¡a todos nos ha pasado! No me acuerdo en qué momento pero nos decían, no como tal, no parecía todo eso y ahorita con las redes se hace más mediático esto", aseguró el famoso.

El intérprete destacó que, en su caso, él irá a cantar a cualquier lugar, sin importar si recibe o no una amenaza, puesto su convicción es morirse sobre un escenario: "Si a mí me dicen que no toques en Texcoco yo voy y toco, yo estoy viejo y voy a morir cantando". Medina mencionó que él llegó a tener una prohibición por parte del crimen organizado en el periodo de la pandemia por Covid-19.

Jorge Medina aclaró que con esto no estaba incitando a los artistas a hacer caso omiso de las advertencias del crimen organizado, sino por el contrario, les hizo la invitación que se detuvieran a analizar sobre lo que están haciendo detrás del escenario para recibir las amenazas que han tenido en las últimas semanas, apuntando a que, posiblemente, tienen algunos asuntos pendientes con los cárteles.

