¿Galilea Montijo será madre? Tras hablar de vientre de alquiler, anuncian embarazo en 'Hoy'

Ciudad de México.- Hace una semana que la famosa actriz y reconocida presentadora, Galilea Montijo, dejo a más de uno con la boca abierta al hablar sobre la posibilidad de ser madre por vientre de alquiler, pues se dio a entender que estaría en este proceso, por lo que ahora que salió la noticia de que anunciarán un embarazo en pleno programa en vivo de Hoy en las siguientes semanas, se ha cuestionado si es que podría estar en la dulce espera a través de este método.

Hace una semana en el matutino de la empresa San Ángel, Montijo expresó su interés sobre ser madre por vientre de alquiler, pues cuando Noelia confesó que deseaba tener un bebé con gestación subrogada, la tapatía expresó que ha investigado del tema y descubrió que: "Cuando tú como mujer ya no sirven tus óvulos, luego les doy una clase. Les digo porque estoy en el tema, estoy investigando el tema porque yo ya no puedo (tener más hijos)".

De igual forma, declaró que como "mis óvulos ya no sirven, pero podría pedirle a una prima o hermana", desviando el tema a que hay mucha información que podrían dar para interesadas en la sección de salud, dejando a todos sorprendidos. Ahora, este martes 10 de octubre, a varios días de estas declaraciones de la presentadora de Netas Divinas, acaban de afirmar que en el matutino pronto anunciarán un embarazo, ¿acaso Galilea realizó el proceso con su novio Isaac Moreno?

Fue el reconocido presentador de espectáculos, Michelle Rubalcava, el que a través de su canal de YouTube reveló que en el programa Hoy anunciaran que otro presentador está en la dulce espera, aclarando que no es Montijo, ni tampoco Andrea Escalona, sino que se trata de nada más y nada menos que de Paul Stanley y su pareja, Joely Bernat, declarando que: "Sé qué Paul está feliz, que está muy contento, y que llevan alrededor de tres a cuatro semanas, bueno... eso es lo que a mí me dijeron", afirmando que avisarán en el matutino una vez superen los tres meses.

Aunque el expresentador de Venga la Alegría afirma que la pareja está encantada con la noticia, señaló que ha tratado de encontrar mayor información con allegados de la pareja, la cual tienen más de ocho años de relación y un año comprometidos, aún no logra que se lo confirmen, señalando que: "Yo he estado preguntando a gente allegada a Paul, o a gente que creo que conoce a Paul, y nadie me lo ha confirmado, todos dicen 'Ay no sé, no sé', pero ya supe que está embarazada Joely Bernat".

Cabe mencionar que hace un par de meses Stanley en una entrevista con Mara Patricia Castañeda reveló que sí quiere ser padre y que su prometida está más que preparada, mencionando que: "Me da mucha ilusión y me da mucho miedo también, me da miedo que se repita la historia, yo sé que no tiene que ser así, no estoy siguiendo patrones pero hay muchas cosas con las que sí sufrió mucho, no quisiera repetir esa historia".

