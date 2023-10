Comparta este artículo

Ciudad de México.- A finales de los años 90 estalló uno de los escándalos mediáticos más importantes de la historia reciente; la afamada cantante, Gloria Trevi, fue acusada junto a su manager y pareja sentimental, Sergio Andrade, de mantener cautivas a varias jovencitas en lo que sería una especie de clan. Las víctimas fueron identificadas como Karina Yapor, Sonia Ríos, Karla, Karola y Katia de la Cuesta, Tamara Zúñiga, Liliana Regueiro y Wendy Castelo; todas ellas habrían sido abusadas sexualmente por Andrade.

Mientras toda esta situación estaba explotando en México, en Brasil, Gloria estaba lidiando con el nacimiento de la hija que concibió con Sergio, Ana Dalay, pequeña que únicamente vivió durante 1 mes, para luego fallecer en condiciones que hasta la fecha no han podido ser aclaradas del todo. Si bien, la cantante de Vestida de azúcar tuvo que enfrentar a las autoridades poco después del fallecimiento de la bebé, la realidad es que la herida que dejó la pérdida de su hija continuó siendo aún más profunda.

Gloria Trevi manda mensaje a Ana Dalay

Tras ello, Gloria Trevi se enfocó en retomar su carrera como cantante e incluso televisó su boda cuando se casó con otro hombre años más tarde y aunque ya pasaron más de dos décadas de este evento, Gloria Trevi sigue recordando con cariño y dolor a Ana Dalay, como ejemplo de ello, la cantante de Me solté el cabello, compartió una fotografía a través de su cuenta oficial de Intagram en la que aparece cargando a la pequeña y luciendo una gran sonrisa.

La cantante acompañó su publicación con un conmovedor mensaje en el que dejaba en claro lo mucho que ama a Ana y lo agradecida de haberla tenido con ella aunque fueran tan solo 30 días: "24 años transformándome hijita amada. Gracias por llegar a mi vida, gracias Dios amado por tener compasión de mí, jamás te merecí me queda claro, por eso siempre serás mi más grande milagro, feliz cumpleaños mi corazón".

Gloria Trevi recuerda a Ana Dalay en su cumpleaños

¿De qué murió Ana Dalay?

Cuando ocurrió el escándalo del clan Trevi-Andrade y la muerte de Ana Dalay, diversos medios de comunicación intentaron explicar cómo fue que sucedió el fallecimiento de la menor, pero la realidad es que hasta el momento nadie sabe las causas exactas de la muerte de la bebé, esto debido a que no se le hicieron las necropsias de ley necesarias para poder dictaminarla; sin embargo, Gloria Trevi ha dado algunas entrevistas a lo largo de los años donde expone lo que pudo haber ocurrido.

Según lo dicho por la cantante, Ana Dalay habría fallecido de muerte de cuna: "Sinceramente yo creo que fue muerte de cuna, pero que yo lo haya podido ver con doctores, que me lo hayan podido decir, no. Cuando hablé con la persona que el tipo (Sergio Andrade) le pidió que se llevara a mi hija. Ella me dijo a mí: 'La llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción'. Me dijo que había muerto de muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano y que me iba a llevar", declaró la también actriz.

