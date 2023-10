Interrumpen concierto de José Madero, exvocalista de Panda; estos fueron los motivos

Comparta este artículo

Reynosa, Tamaulipas.- El cantautor José Madero se encuentra dando su gira Giallo Fantastique Tour II por todo México y centroamérica, y uno los sitios que visitó recientemente fue la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Sin embargo, dicha presentación sufrió un inesperado problema que le impidió seguir tocando para su público, algo que causó confusión y preocupación entre los presentes que no sabían lo que ocurría.

Los asistentes al recinto Lienzo Charro Los Tamaulipeco cantaron temas emblemáticos como Teoremas, Codependientes, Noche De Lluvia y Soy El Diluvio entre muchas otras melodías. Pero en cierto momento, el concierto fue detenido y las luces del lugar se apagaron. Esto ocurrió la noche de este 13 de septiembre cuando y, aunque el concierto ya había empezado, este estuvo parado por casi 1 hora.

Resulta que el show se tuvo que detener debido a una falla eléctrica, pues un transformador explotó sin que el percance pasara a mayores. Debido a la falta de energía, José Madero utilizó sus redes sociales para pedirle al público de Reynosa que esperara entre 30 a 60 minutos a que llegara una nueva planta de luz, asegurando que daría "un gran show cuando arreglemos este problema".

En redes sociales sus fans originarios de dicha ciudad no dudaron en disculparse con Pepe, asegurando que el lugar "no nos representa". Afortunadamente el accidente no puso en peligro a los asistentes, ni al staff ni al cantante, aun así. Una vez que la electricidad fue restaurada el el exvocalista de Panda pudo continuar con el evento, el cual resultó ser todo un éxito pese a los contratiempos.

Cabe recordar que Panda fue una de las agrupaciones mexicanas más populares en la década de los 2000 y parte de los 2010. Pero desde 2016 la banda se dio un descanso indefinido que terminó siendo definitivo con el despegue de la carrera como solista de José Madero. Desde ese momento los fans de la agrupación no han perdido la esperanza de un posible regreso, aunque Madero Vizcaíno lo crea improbable.

Aunque las canciones de Panda siguen siendo bastante populares, José Madero también ha sacado varios éxitos, por lo que hoy te vamos a decir cuáles son sus canciones más populares que hay en plataformas de música como Spotify.

Plural Siendo Singular – Más de 63 millones reproducciones

Codependientes – Más de 28 millones reproducciones

Sinmigo – 26 millones 315 mil 096 reproducciones

MCMLXXX – Más de 18 millones de reproducciones

Sin Ampersand – Más de18 millones de reproducciones

