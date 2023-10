Mía Khalifa pierde contrato con afamada revista para adultos por expresar su apoyo a Palestina

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El pasado sábado, 7 de octubre, estalló un conflicto armado en Israel, el cual fue orquestado por Hamás, en el que gente de ambos bandos han perdido la vida, así como también se reportaron hechos terribles como el secuestro de 150 personas y el éxodo de más de 100 mil palestinos que intentan escapar a como dé lugar de la guerra. Asimismo, algunas estrellas de la industria de la farándula han intentado expresarse a favor de alguno de los dos bandos; sin embargo esto no siempre ha salido según lo esperado.

Un ejemplo de ello ocurrió el pasado domingo, 8 de octubre, cuando la estrella de Keeping Up With The Kardashians, Kylie Jenner compartió en sus historias de Instagram una imagen proisraelí de @StandWithUs, donde expresaba su apoyo a la nación ebrea: "¡Ahora y siempre estamos con el pueblo de Israel (...) Comparte si estás junto al pueblo de Israel mientras se enfrenta a una de las situaciones más aterradoras en muchos años", se leía en la publicación temporal.

Destrozan a Kylie Jenner por apoyar a Israel

Como se mencionó anteriormente, esto desató una ola de comentarios en contra de la hermana de Kendall Jenner e incluso hubo quienes dejaron de seguir a la también modelo, bajo el argumento de que "no tiene idea de lo que está pasando entre Israel y Palestina", debido a ello, la expareja de Travis Scott eliminó la publicación tan solo unas horas después de haberla hecho, pero Kylie no sería la única mujer famosa que sería cancelada por el tema del conflicto entre Israel y Palestina.

Resulta ser que este martes, 10 de octubre, trascendió la noticia de que una afamada revista para adultos con la mascota de un conejo decidió cancelar el contrato que tenía con la afamada actriz para cine de adultos, Mía Khalifa, por expresar su apoyo a Palestina a través de sus redes sociales, lo cual fue considerado como algo completamente ofensivo por la editorial, quienes calificaron las declaraciones de la también modelo como "repugnantes" y "reprensibles".

Mía Khalifa es cancelada tras expresar su apoyo a Palestina

Créditos: Internet

¿Qué dijo Mía Khalifa?

El pasado sábado, 7 de octubre, Mía Khalifa expresó su apoyo hacia la ofensiva de Hamás declarando: "Si puedes observar la situación de Palestina y no estar del lado de los palestinos, entonces estás en el lado equivocado". Como se mencionó anteriormente, la editorial revocó el contrato de la actriz declarando que si bien, promueven la libertad de expresión, tienen una política de tolerancia cero con los discursos de odio.

Cabe señalar que la sanción de la revista del conejo no fue la única que ha recibido Mía Khalifa en las últimas horas, puesto el público también le ha mandado mensajes de odio a través de la sección de comentarios de su cuenta de Instagram, en la que la retan a ir a Hamás, argumentando que los habitantes de Palestina le arrancarían la vida por el trabajo que llegó a realizar hasta hace unos años como actriz del cine para adultos.

Fuentes: Tribuna