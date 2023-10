Nicola Porcella apoya a Wendy Guevara tras rechazar telenovela de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se convirtió en un importante proyecto de Televisa, el cual los ayudó a recuperar niveles de audiencia que desde hace años no alcanzaban, así que la exposición mediática a la que se sometieron los concursantes los ayudó a crecer su popularidad y Wendy Guevara junto a Nicola Porcella fueron los favoritos, razón por la que obtuvieron el primero y el segundo lugar de la temporada, de manera respectiva.

Por esa razón, ahora los 'Wencola' han estado muy solicitados para formar parte de otras producciones, pero aunque sus fanáticos morían por volver a verlos juntos en la pantalla, la chica de 'Las Perdidas' dejó ir una importante oportunidad para su carrera, razón por la que le han caído cientos de críticas, pero el peruano le muestra su total respaldo en su decisión.

Cabe recordar que ambos fueron invitados por Juan Osorio para formar parte de su próxima telenovela Amor Sin Receta, la cual será protagonizada por Claudia Martín y Daniel Elbittar, donde se destapó que su rol sería de suma trascendencia y que sus personajes estarían como pareja, por lo que los que apoyan su shippeo ya estaban más que felices de verlos en una faceta completamente diferente a la que mostraron en el reality.

Sin embargo, la influencer decidió bajarse del barco de última hora para darle prioridad a la gira de presentaciones de su show 'Resulta y Resalta', por lo que le partió el corazón a miles de sus seguidores que esperaban con ansias el estreno, por lo que al parecer ahora será una actriz la que tome el personaje que incluso habían hecho de manera especial para ella.

Nicola Porcella espera coincidir en otro proyecto con Wendy Guevara | Imagen especial

En este sentido, le cuestionaron a Nicola Porcella su sentir ahora que no podrá trabajar con su amiga y frente a las cámaras de Sale el Sol, así se expresó: "La carrera de Wendy es distinta a la mía, ella es un fenómeno de redes sociales y hay que admirar lo que ha logrado, pero ella quiere cantar en sus shows".

Respecto a cómo se está preparando para esta telenovela, el integrante del 'Team Infierno' confesó que se ha estado asesorando con algunos de sus amigos actores y reconoce que se encuentra nervioso, pues aunque ya había hecho algunos trabajos como actor no habían sido con tanta relevancia, además de que quiere entregar lo mejor al público que lo ha estado apoyando.

Las grabaciones de esta producción arrancan en noviembre, pero hasta ahora Nico asegura que desconoce quién será su compañera de escena: "Todavía no me quieren decir con quién me voy a besuquear, vamos a ver con quién me toca", comentó el famoso entusiasmado en que su participación se exitosa.

Fuente: Tribuna