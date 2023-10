Peso Pluma enfrenta amenazas en Tijuana y responde a narcomanta en su contra: "Estoy seguro"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de casi un mes de recibir amenazas de muerte en Tijuana, el reconocido y famoso cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, finalmente ha decidido romper el silencio y enfrentar el delicado tema, por lo que en una entrevista respondió a la narcomanta que se colocó en su contra, afirmando que al ser muy espiritual se siente completamente seguro ante todo.

El pasado 12 de septiembre en diferentes sectores de la ciudad de Tijuana aparecieron las denominadas narcomantas para amenazar de muerte al reconocido cantante de corridos tumbados como Ella Baila Sola, afirmando que su se presentaba el próximo 14 de octubre a realizar el concierto que tenía programado iban a atentar en su contra, por lo que cancelaron conciertos sin dar mayores aclaraciones.

Pero ahora, la mañana de este martes 10 de octubre, el cantante habló para The New York Times, en el que finalmente habló sobre las amenazas, aunque fue enigmático, señalando que: "Hay muchas cosas que son falsas y muchas cosas que no lo son. Me siento seguro, estar cerca de Dios es lo más importante y creo que por eso me siento seguro. Para mí es más una cosa espiritual", sin aclarar nada.

Ante este hecho, quien también salió para hablar al respecto fue el manager del cantante, George Prajin, el cual dejó muy en claro que él por su parte no va a dejar caer en un costal roto ninguna amenaza que llegue o aparezca sobre el cantante, pues no solo quiere cuidar de su carrera, sino a él como persona, que esté bien en cada aspecto de su vida, mostrándose un tanto paternal por este motivo.

Según George, él ha estado cubriendo todo el tema de su seguridad, pues: "Quiero asegurarme de que no solo esté seguro financieramente, sino que también cuidemos su salud mental y física, y, por supuesto, su seguridad. No puede ir a ningún lugar sin tener mucha seguridad, no lo permitiré", dejando en claro que seguirá tomando las medidas que sean necesarias para que se mantenga así.

