¿Quién es Hasbulla Magomedov y por qué se convirtió en el rey de los memes en Internet?

Ciudad de México.- La existencia de Internet ha ayudado a que diversos talentos, que tenían cabida en la televisión, pudieran salir a flote de una u otra manera, lo que ha ayudado a que varias personas pudieran alcanzar la fama gracias a su gran personalidad y ocurrencias; uno de ellos es Hasbulla Magomedov, cuyo nombre quizás no te suene demasiado, pero seguramente has visto su rostro en algún lugar, ya sea de X (red social anteriormente conocida como Twitter), TikTok, Facebook, YouTube y hasta Instagram.

Aunque a primera vista, es posible que pienses que se trata de un niño famoso más de Internet, la realidad es que la situación de Hasbulla es mucho profunda de lo que aparenta. Originalmente identificado como Hasbulla Magomedov, es un influencer ruso de la comunidad de Daguestán, que se caracteriza por parecer a un menor, cuando la realidad es que tiene más de 20 años.

De acuerdo con algunos informes, el joven es oriundo de Majachkala, capital de Daguestán. Como es evidente, el influencer padece una extraña condición conocida como acondroplasia, la cual se caracteriza por darle una apariencia mucho más joven físicamente, al grado en el que incluso su voz parece ser la de un niño pequeño. Si bien, es posible que cualquiera tome esto como una tragedia, la realidad es que la estrella redes sociales procura tomar todo esto con humor, actitud que lo ha llevado a figurar entre los influencers más famosos del momento.

Cabe señalar que si bien, acondroplasia que padece Hasbulla en sí misma es extraña, lo cierto e que su caso es aún más particular que el del resto, ya que, su rostro y voz han permanecido como la de un niño, cosa que no se aplica a todos los usuarios de dicha condición; dejando todo esto de lado, Magomedov, no le ha tenido miedo al éxito y ha continuado con su carrera en Internet, pese a medir 1 metro y 2 centímetros.

Por su parte, la gente lo ha aceptado con notable facilidad debido a su carisma y porque su caso es comparado con el de la película de Brad Pitt, El curioso caso de Benjamin Button, donde el protagonista nace como un hombre de la tercera edad, pero conforme van a avanzando los años va rejuveneciendo al punto en el que aparenta ser un bebé recién nacido al momento de su muerte, cuando en realidad se trata de un anciano.

¿Cómo se hizo famoso Hasbulla?

El influencer obtuvo evidente popularidad en redes sociales, después de que fue captado en un video peleando con otra persona de su misma estatura; hecho que causó gracia entre la gente que lo vio, al grado en el que el clip le dio la vuelta al mundo, llegando a ser reproducido incluso en México, donde la gente le creó diversos memes, tal y como los que has visto a lo largo de esta nota. Actualmente, la cuenta de Instagram de Hasbulla cuenta con 8.6 millones de seguidores y continúan sumándose cada vez más.

Fuentes: Tribuna