Tras ganar 'La Casa de los Famosos México', Wendy Guevara confiesa que no asimila la fama

Ciudad de México.- La reconocida influencer, Wendy Guevara se sinceró con la prensa acerca del proceso que ha vivido luego de coronarse ganadora de La Casa de los Famosos México, programa que la ayudó a que su popularidad se elevara y que importantes puertas se le abrieran para seguir forjando su camino en el competido mundo del entretenimiento.

A pesar de que desde que terminó las grabaciones en Televisa, la chica de 'Las Perdidas' no ha parado de recibir cariño del público, la intensa carga de trabajo a la que se ha sometido no le ha dado el espacio para reflexionar acerca del fenómeno en el que se convirtió gracias a su participación en el mencionado show.

Yo creo que lo estoy asimilando todavía, porque te digo algo, no he parado de trabajar, sigo trabajando, tengo más de 36 fechas en la república mexicana y entrando el año tengo en Estados Unidos varias, y tengo muchos proyectos con Televisa ahorita", respondió a los cuestionamientos de la prensa.

La creadora de contenido, aprovechó las cámaras para promocionar el estreno de Wendy: Perdida pero Famosa, el nuevo reality que protagoniza para la plataforma de Vix, donde la gente podrá conocer más acerca de su vida cotidiana, episodios de su pasado, así como la transformación que ha sufrido después de ser la más aclamada del 'Team Infierno'.

Wendy Guevara no se imaginó la fama que alcanzaría tras ganar el reality de Televisa | Imagen especial

"Si me vieron en La Casa de los Famosos haciendo mucho escándalo, aquí es más íntimo, saben de mis orígenes, de dónde nací, de dónde vengo, ya saben que yo estoy súper orgullosa del barrio de donde yo soy, y que se nos dé una oportunidad a una chica trans como yo", explicó.

Debido a que ahora es toda una estrella, le cuestionaron a la originaria de León, Guanajuato, acerca de las personas que se le pueden querer acercar conscientes de que se encuentra en la cima, buscando únicamente intereses propios, pero ella aseguró que sabe cómo olfatearlo y la manera de proceder para que no le causen daño.

Yo, ¿sabes qué creo?, y siempre lo voy a sostener, que me quedo con la gente que siempre ha estado conmigo desde antes del video de Las Perdidas que se viralizó, desde antes de La Casa de los Famosos, yo me quedó con eso gente, pero también me abro a más gente, no puedo cerrarme, pero mis amigos son los que ya tienen muchos años", declaró.

En otro tema, le preguntaron acerca de la telenovela de Juan Osorio ya que anunció que no formará parte del elenco, a lo que de manera contundente indicó que no se trató de un desaire o negativa a trabajar para el famado productor, sino que sus tiempos no le dan para prepararse de manera adecuada y como le gusta entregar lo mejor a su público decidió no arriesgarse a hacer un mal papel.

Fuente: Tribuna