Tras pleito con Chapoy, Gala Montes renuncia a TV Azteca y confirma su regreso a Televisa

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante Gala Montes había regresado a la pantalla de TV Azteca hace algunas semanas luego de haber dejado la empresa desde el año 2015, sin embargo, en días pasados salió del aire de forma inesperada debido a que renunció a su participación en La Isla: Desafío en Turquía. Tras su corto pasado por esta televisora, ahora la artista mexicana informó que está en pláticas para volver a las novelas de Televisa.

La exprotagonista de El Señor de los Cielos, serie a la que renunció porque su personaje no encajaba con sus valores, fue captada afuera de las instalaciones de San Ángel, donde declaró que se encontraba muy feliz de haber regresado al Ajusco, donde comenzó su carrera: "Estuve dándolo todo, peleando por la comida, me llevo muchos aprendizajes sobre todo", expresó luego de que le preguntaran sobre su pérdida de peso.

Y es que Montes llegó a la empresa de Ricardo Salinas cuando apenas era una niña y participó en la entrañable serie La Niñera. Después llegó a las telenovelas, siendo parte de Deseo prohibido, Amar de nuevo, La otra cara del alma, Secretos de familia y UEPA: Un escenario para amar: "Aprendí muchas cosas y estoy feliz, TV Azteca fueron los primeros que me dieron la oportunidad, empecé hace 18 años con ellos y estoy feliz", expresó ante la cámara de Edén Dorantes.

Antes y después de Gala Montes

Muchos televidentes creían que Gala tenía las puertas cerradas en el Canal Azteca Uno, debido a que tuvo un fuerte encontronazo con Pati Chapoy el año pasado, cuando ella y los colaboradores de Ventaneando defendieron a Bárbara de Regil. Por otro lado, la famosa comentó qué la traía por Televisa: "Justamente vine a pláticas, Dios quiera y se cierre, la verdad es que ahorita estoy en un punto donde me pasan muchas cosas... quiero darle prioridad a mi vida".

Entre otros de los temas que abordó Gala, explicó que se había ido a estudiar a Canadá y en aquel país conoció a su actual pareja, con quien está muy feliz: "Enamorada sí, muy enamorada, muy enamorada sí, no es nadie del medio afortunadamente, no les puedo dar mucha información", dijo la protagonista del melodrama Diseñando tu amor. Su último proyecto en Televisa fue el pasado 2021 y se trató de ¿Quién es la máscara?, donde ganó el segundo lugar.

Por otro lado, Montes platicó que el próximo 2024 lanzará su nuevo álbum, donde espera colaborar con José Manuel Figueroa: "Somos amigos, no le quieran rascar donde no hay, José Manuel es gran amigo, y es un gran artista". Y cuando los reporteros le preguntaron sobre las acusaciones que hay contra el cantante por presunta violencia, la actriz dijo: "No tengo ni idea, no sé la verdad, no me puedo meter en esas cosas".

