Yeri Mua fue llevada con engaños a terapia psiquiátrica: "Cambió mi vida"

Ciudad de México.- Yeri Mua se ha convertido en una de las influencers más populares del momento, pero además de su contenido en la red ha destacado por sus constantes polémicas que la han puesto en el ojo del huracán en varias ocasiones, pues su fuerte personalidad y explosivas declaraciones la han llevado a hacerse de enemigos y de un gran grupo de detractores.

Aunque la veracruzana goza de fama y dinero, en terrenos del amor no ha tenido mucha suerte y sus últimas relaciones han terminado en grandes escándalos, pues ha revelado que sufrió violencia, chantajes, tuvo embarazos no planeados que interrumpió, así como varias infidelidades que la desestabilizaron emocionalmente, por lo que después de su ruptura con Naim Darrechi cayó en una gran depresión.

Fue a través de una transmisión en vivo, donde la llamada 'Bratz Jarocha' confesó que su situación era sumamente preocupante, al punto que su mamá decidió tomar cartas en el asunto para que recibiera ayuda psiquiátrica, aunque para que aceptara tuvo que hacerlo a base de engaños, algo que le generó mucho estrés ya que pensaba que iban a internarla.

Mi mamá me llevó y ni me dijo a dónde, yo tenía sospechas de que no me llevaba en realidad al psicólogo. Yo le escribo a Merari y le dije: 'No sé a dónde me lleva mi mamá', pero si te dejo de contestar es porque algo pasó. Yo dije: 'Me van a meter a un internado de monjas', se los juro, mi mamá estaba muy misteriosa ese día, algo está raro aquí", platicó la famosa.