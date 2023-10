De Televisa a la ruina: El actor Ricardo Hill vive hundido en depresión, sin dinero ni trabajo

Ciudad de México.- El reconocido actor Ricardo Hill fue uno de los artistas más aclamados y queridos por el público de Televisa hace algunos años, gracias a su participación en exitosos programas y series de comedia. Lastimosamente, en la actualidad el panorama es muy distinto para el comediante pues se dice que podría hundido en la depresión que sufre desde hace años y también atravesando serios problemas económicos.

El originario de la CDMX saltó a la fama gracias su participación en la barra de comedia del Canal de Las Estrellas, donde formó parte de La Parodia, La Hora Pico y El privilegio de mandar. Además de que se convirtió en el mejor imitador del periodista Joaquín López-Dóriga. Además, Ricardo pudo realizar su debut en TV Azteca con el programa Ponle de Noche, pero no consiguió ningún otro proyecto en el canal.

Luego de que le dieran la espalda en la empresa de San Ángel, Hill tuvo que buscar otras formas de obtener recursos que no fueran en la pantalla chica. En la pandemia llegó a vender cubrebocas, gel antibacterial y hasta tenis para tener dinero ya que se cancelaron sus shows. Además de su dura condición financiera, el actor tiene graves enfermedades pues le detectaron EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y enfisema pulmonar.

La gente no me cree que venda cosas; me pregunta que si es verdad que se me acabó el dinero", declaró hace varios años a TVyNovelas.