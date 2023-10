Eugenio Derbez le dice NO a la política mexicana por esta razón; ha recibido ofertas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La política es el camino que suelen seguir muchos famosos, se trata de una manera de aportar un granito de arena para el desarrollo del país y, claro, ganar muy bien; sin embargo, no es el caso de Eugenio Derbez, uno de los actores y comediantes mexicanos más importantes de las últimas dos décadas, quien ha representado a México en Hollywood, el cual rechazó de manera tajante la posibilidad de incursionar en algún partido político.

Famosos como Sergio Mayer, Carmen Salinas o Roberto Palazuelos incursionaron en la política, lo anterior como una manera de mantenerse vigentes y explorar una nueva faceta, así como expandir los horizontes de su carrera profesional. Por su parte, Eugenio Derbez tiene un punto de vista distinto sobre el tema y reveló la razón por la cual no pensaría o consideraría participar por un puesto público y llegar a alguna Cámara.

Derbez habló al respecto de este tema y aseguró que las propuestas para encaminarlo al mundo de la política en México no han faltado, muchos personajes cercanos a él le preguntaban la razón de decir no a esta nueva faceta en su carrera; sin embargo, dejó claro el motivo para rechazar cualquier propuesta de este tipo, en el cual participan diferentes factores, como su personalidad, forma de pensar y la manera en que se ve como un funcionario.

Eugenio Derbez rechaza a la política por esta razón, foto: Especial

“No me gustó cómo me sentí internamente, siento que es un mundo que no conozco tan a fondo y que me bajó mi energía, cada vez que hay todas estas discusiones, y me tiran, y no quiero ni mencionar los temas, pero estos temas que me han tenido de repente en el ojo público me bajan mucho la energía y no soy esa persona”, declaró.

Pero, esa no es la única razón por la cual Eugenio Derbez no entraría a la política, además de no conocer el mundo a fondo y la fatiga de las discusiones, el protagonista de 'No se Aceptan Devolucione's consideró que no es una persona adecuada para la política, lo anterior derivado de sus actividades en el mundo del entretenimiento, razón por la cual prefiere continuar con su exitosa carrera en el mundo del cine.

En cuanto al futuro de su carrera, descartó abandonar la comedia, lo anterior después de que su nuevo filme, 'Radical', trata temas muy serios sobre la docencia en México, “Llega un momento en que es tan complicado, y un día te das cuenta que el drama te da status te da respeto, también me di cuenta que mi carrera tenía que evolucionar, no pienso dejar la comedia, me encanta, pero creo que hay que ampliar el horizonte”, concluyó.

