Isabel Madow habla de las mordaces críticas de Ema Pulido: "No mide sus palabras"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Isabel Madow es una de las 26 celebridades que decidieron aceptar el reto de poner a prueba sus habilidades dancísticas en la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, así que ya tuvo la oportunidad de medirse en la pista y de recibir las temidas críticas de parte del panel de jueces, quienes no han tenido reparo al dar su punto de vista acerca de la ejecución de las coreografías.

La rubia ha tenido algunas dificultades para llegar a tiempo a sus ensayos, pues es madre soltera y a veces los tiempos no le alcanzan, pero ha mostrado tener toda la disposición para entregar lo mejor a la audiencia del programa Hoy, aunque Ema Pulido la tundió al decirle de manera contundente que no está dispuesta a tolerar justificaciones, dado que todos los concursantes tienen sus propios problemas.

En este sentido, la famosa 'Secre' del Payaso Brozo, indicó frente a las cámaras de Eden Dorantes que no pretende conmover con su historia, pero es una realidad que siempre su prioridad va a ser su hijo, aunque eso no quita que se encuentre comprometida con el reality: "No me gusta utilizar mi dolor para victimizarme, no soy ni la primera ni la última mamá soltera que nos partimos en 20".

Sin embargo, ese no ha sido el único encontronazo que ha tenido con la llamada 'Juez de Hierro', pues en su última participación la acusó de únicamente querer vender su cuerpo como en una pasarela en lugar de bailar, a lo que evidentemente molesta ella le respondió que no es su culpa el revelador vestuario en el que la enfundan.

Isabel Madow y Agustín Fernández en 'LEBEH' | Imagen especial

Ema Pulido reflexionó su comentario y explicó que quiso expresar que únicamente modela y no hace los movimientos, más no que Madow únicamente tenga su cuerpo para ofrecer a la audiencia, por lo que la famosa cree que la juez debe ser más cuidadosa con sus comentarios, pues pueden causar daño y malinterpretarse.

Respeto muchísimo a Ema y a Roberto, simplemente creo que a veces no mide sus palabras al como lo dice, creo que debe de tener un poquito de cuidado", sugirió.

De igual forma, Isabel Madow se dijo arrepentida de haber confrontado a la experta en danza: "La verdad me arrepentí de contestarle, porque ya es una señora grande, a parte la admiro y la respeto, pero no me pude quedar callada, contó y dijo estar dispuesta a sorprender a todos en su próxima aparición en la competencia ya que está dando su máximo esfuerzo".

Respecto a los rumores que han surgido de un posible romance con su compañero de baile Agustín Hernández, Madow negó que exista algo más allá de lo laboral: "Es un niño muy lindo, pero llevó seis años soltera, muy feliz y dedicada a mi vocación con este proyecto que es muy complicado".

No obstante, la también conductora dijo estar abierta al amor, aunque no es su prioridad ya que ahora está enfocada en la crianza de su pequeño y advierte que quien pretenda conquistarla debe entender que sus tiempos de maternidad no son negociables: "Si estoy con alguien, espero que sea un ejemplo para mi hijo, que de paz y me la pase bien, él en su casa y yo la mía".

Fuente: Tribuna