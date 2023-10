Margarita Portillo revela detalles de la bioserie de Andrés García, ¿quién será protagonista?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A seis meses de la muerte de Andrés García, la viuda del actor Margarita Portillo acudió a un homenaje que le realizaron en Monterrey, a través de la puesta en escena La Vida Galante, donde participaron grandes estrellas como Arturo Carmona, quien lució la gabardina original de la película Pedro Navajas.

Evidentemente conmovida, Portillo habló con la prensa y agradeció que sigan manteniendo vivo el legado de su fallecido esposo, además de que reconoció que todavía no logra superar su ausencia: "Es muy difícil, porque ha dejado un vacío muy importante", destacó la última mujer del patriarca de la dinastía García.

Respecto a los planes de la bioserie de la vida de Andrés García, Margarita indicó que se mantienen en pie, pero por ahora se encuentran detenidos ya que no considera prudente que a menos de un año de la muerte del actor se esté grabando, además de que espera sea un trabajo muy cuidado y con buena calidad: "Para mí no es el momento, tiene seis meses que se fue mi esposo y todavía no es tiempo de hacerla".

Sin embargo, compartió que es muy posible que existan varias escenas intensas, pues el reconocido histrión era una enamorado de las mujeres: Yo solo fui una parte de la historia de Andrés García, pero creo que va a ser tres equis, porque así fue la vida de mi esposo, platicó entre risas la heredera del galán de telenovelas.

Respecto a si tomaría en cuenta a Leonardo García para dar vida a su padre en este proyecto, pues el mismo expresó sus deseos por hacerlo, Margarita dejó en claro que no es opción ya que Andrés en vida dijo que no quería así fuera: "Simplemente él dijo que no y no trabajaron juntos porque tenían muchos conflictos".

Cabe mencionar que en sus últimos años de vida Andrés García tuvo un fuerte distanciamiento con sus hijos, razón por la que incluso los dejó fuera de su testamento, lo cual ha provocado un conflicto con su viuda, a quien Leonardo acusa de haberse aprovechado de la enfermedad de su padre para quedarse con todo e incluso asegura que en su momento él le pidió que exhibiera que no había aprobado la venta de una de sus propiedades y que jamás le entregaron el dinero.

El famoso falleció el pasado 4 de abril a los 81 años de edad, la causa fueron complicaciones de la cirrosis que padecía, lo cual le afectó algunos de sus órganos hasta que dejaron de funcionar, siendo Margarita Portillo quien estuvo al pendiente de su salud en todo momento, mientras que con sus hijos no logró reconciliarse.

Fuente: Tribuna