Nicki Nicole niega romance con Peso Pluma y lo compara con un perro; fans la tunden

Ciudad de México.- Nicki Nicole ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses debido a su cercanía con Peso Pluma, lo cual ha levantado sospechas de que se encuentran en una relación, pero la argentina lo negó rotundamente en una reciente entrevista y hasta hizo una comparación con un "perro", lo cual decepcionó a los entusiasmados de su 'shippeo', así que la han tundido en redes sociales.

La cantante habló para un programa de radio, donde fue cuestionada acerca de sus recientes apariciones públicas junto al intérprete de Ella Baila Sola, pero a pesar de los rumores ella descartó que tengan algo más allá de una amistad, aunque le sorprende la forma en que lo han relacionado cuando nunca han sido captados de forma comprometedora.

El conductor le consultó si le molesta que le pregunten acerca del cantante de corridos bélicos, algo que negó aunque le parece absurdo en ocasiones, pues considera que es normal que a veces salga con él u otros amigos y eso no debería ser motivo de escándalo, ni tampoco signo de que están en un romance.

No, no me molesta, pero o sea imagínate si vos todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar porque todos los días sales con un perro, entiendes, es normal", explicó.