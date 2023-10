¡No soportó! Laura Zapata encuentra a Gustavo Adolfo Infante en evento y así fue su reacción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda, Gustavo Adolfo Infante es uno de los conductores más polémicos de la televisión mexicana y gracias a sus opiniones, así como a su personalidad se ha hecho de grandes enemistades como la que sostiene desde hace algunos años con Laura Zapata, a quien por coincidencia encontró en un evento y al parecer la actriz no soportó su presencia.

El estelar del programa De Primera Mano, compartió que el fin de semana acudió a una invitación para una comunión a la que asistieron grandes celebridades, pero no tenía idea que iba a toparse con dos de sus archienemigos, pues también Sergio Mayer estaba en el lugar, aunque este más allá de armar un drama optó por ignorarlo y disfrutar de la fiesta, pero no fue el caso de la hermana de Thalía.

Fue en el vespertino, donde el autonombrado 'Rey de las Exclusivas' narró la reacción que tuvieron al verse cara a cara: "Al llegar me dice la señora que nos invitó: 'los acompaño a su mesa, ves ahí donde está Sergio Mayer' y yo dije: ¿qué? Y dice, no tu mesa es la de un lado. Llego y Mayer a un metro de mí", comenzó su narración.

Pero eso no fue todo, pues aunque ellos no se soportan actuaron con madurez y evitaron tomarle importancia a que estaban tan cerca, pero al llegar a su mesa se encontró con que iba a comer frente a Laura Zapata, quien no dudó en armar todo un drama ante los presentes para hacer notar su inconformidad y desprecio hacia el periodista de 58 años.

Enfrente, en la misma mesa, estaba Laura Zapata. No ven a creer lo que empezó a gritar la señora: '¡Nooooo! Noooo, no es posible ¿por qué dios? ¿Por qué?' la gente la volteaba a ver".

Gustavo Adolfo Infante dijo sentir pena ajena por el escándalo que armó la integrante de Siempre Reinas, así que él prefirió disfrutar de su escena mientras comía sus alimentos y fue tal la molestia que sintió Laura Zapata que tomó sus cosas y abandonó la mesa, por lo que los anfitriones tuvieron que buscarle otro lugar lejos del conductor.

¿Por qué están peleados Gustavo Adolfo Infante y Laura Zapata?

Laura Zapata se molestó con el conductor de Imagen Televisión luego de que en uno de sus programas comentara que estaba haciendo mucho escándalo al lugar donde murió su abuelita Eva Mange, así que lo tachó de poco profesional y ser una persona que vive de las desgracias de las familias, por lo que han protagonizado intensas guerras de declaraciones.

Fuente: Tribuna