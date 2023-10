Pisados se ven mejor: Rebook lanza sneakers blancos con efecto de suciedad

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La empresa de calzado deportivo Rebook sorprendió a muchos usuarios de redes sociales luego de que compartiera una imágenes de su nueva colección de sneakers, mismos que lucen con un aspecto de suciedad el cual resalta ante la vista de muchos debido a que son de color blanco, con lo cual dejan en claro que los tenis son para ensuciarse y no para ser pedestalizados.

Rebook lanza sneakers blancos con efecto de suciedad

Dicha línea de calzado lleva por nombre 'FOMO Is Dead', con la cual involucraron siluetas icónicas como Club C y Classic Leather, con las que han salido sorprendentes combinaciones y en esta ocasión no puede ser la excepción, es por ello que no es para esperarse que este sea un sold out inmediato tal y como ocurre con otras marcas con las que compite, tales como Nike y Adidas.

Por el momento, se sabe que dichos pares los podrás encontrar en la página oficial de Rebook, así como sus tiendas físicas, sin dejar de lado a las tiendas de energía, sin embargo, este podría ser un general release, pues no ha sido colocado con sus drops especiales, pero es una pieza que no debe faltar en las colecciones de los amantes de la tienda inglesa.

Y es que en los últimos años se ha vuelto una costumbre que los 'sneakers' sean cuidados de forma exagerada por parte de los coleccionistas, quienes incluso llegan a tener cientos de pares que al final de cuentas nunca utilizan y el tiempo se encarga de que estos se deshagan derivado de que con el uso el pegamento se hace más fuerte por el contante movimiento, mientras que al ser guardados por varios años estos se desensamblan pues el resistor llega a secarse en cierta forma, lo que provoca su rompimiento al ser pisados por primera vez.

Balenciaga destruidos

Cabe señalar que este tipo de estrategias de marketing solo la han utilizado marcas de alta gama, tales como Gucci y Balenciaga, en el primero de los casos, los tenis eraba solamente con un efecto percudido, mismo que gustó a algunos amantes de la empresa de víbora, mientras que con segunda hubieron muchas quejas pues dicho sneaker se encontraba totalmente destruido y nada usable, pues a la primera pisada podría safarse.

Gucci con aspecto percudido

