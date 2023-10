Tiene cáncer: Lolita Cortés confiesa que le extirparon ambos senos y estremece a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 11 de octubre la reconocida cantante y conductora, Lolita Cortés, compartió una inesperada noticia que estremeció a todo el público de TV Azteca debido a que anunció que le detectaron cáncer. En plena entrevista con el programa Venga la Alegría, la 'Jueza de Hierro' de La Academia confesó que tuvo que ser sometida a una doble mastectomía para detener la enfermedad en los senos.

Flor Rubio fue quien cuestionó a Lola sobre su condición de salud, recordándole que en octubre, el mes rosa, se conmemora la lucha contra este cáncer. Tras escuchar estas palabras, la exactriz de Televisa platicó cómo le habían detectado el primer tumor cancerígeno: "Hace unos meses fui al ginecólogo, y descubrieron que tenía un tumor de alto grado de malignidad en el seno izquierdo", empezó diciendo y luego de que lo analizaran, descubrieron que era cáncer.

Sacamos el tumor a los quince días, y llega el doctor me confirma que es cáncer, y me dice que teníamos que hacer una mastectomía, en tres semanas más se realiza".

Cortés platicó que afortunadamente, ahora está en remisión y tendrá que someterse a estudios frecuentes los próximos años: "He tenido días que me he roto, pero quiero vivir para convivir con mis hijos". La también estrella de teatro musical compartió que ella no ha dejado que su ánimo decaiga pues lo que más desea es seguir viviendo por sus hijos, su nieta y su actual pareja, a quien describió como un "ángel" por no dejarla sola en este proceso.

Lolita Cortés en 'La Academia'

Lola además comentó que ella siempre hizo la autoexploración en casa y que su mastografía salió perfecta, pero que fue gracias a un ultrasonido en los senos que descubrieron el cáncer: "Siempre es bueno hacerse los dos y cuando él quita el tumor y lo que él tocaba y yo toque no era una bola, era la punta del iceberg, era como un cangrejo agarrado al músculo, era inmenso", platicó Lola, antes de dar los detalles de su doble mastectomía.

La exjueza del reality Las Estrellas Bailan en Hoy comentó que le retiraron ambos senos, incluidas sus aureolas, y manifestó que esta situación no la detendrá pues ella es más que eso: "¿Qué pasa? nada... Estoy toda vendada porque necesita pegarse a la piel lo más que se pueda para que salga todo el líquido... se acabó, a trabajar, a estar con mis nietos, ya viene Halloween", expresó la hermana de Laura Cortés.

Finalmente, Lolita platicó cuál es la razón por la que no recibirá quimioterapias ni radioterapias y dijo cuál será el método para combatir el cáncer: "Es un tratamiento hormonal, no puedo someterme radioterapias o a quimios porque me van a debilitar mucho, por eso es el tratamiento muy agresivo durante cinco años y ya después veremos", expresó sin dejar de sonreír y mostrar buen ánimo ante las cámaras del Ajusco.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria