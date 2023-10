Tras 16 años retirada, Angélica Rivera traicionaría a Televisa por jugoso contrato ¿en TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El año 2017 marcó el retiro de Angélica Rivera de las novelas luego de haber consolidado una enorme carrera en Televisa, donde protagonizó exitosos proyectos. Sin embargo, la prominente trayectoria de la conocida 'Gaviota' se puso en pausa luego de que conociera a Enrique Peña Nieto, quien en el año 2008 se convirtió en su esposo y esta unión derivó en que ella fuera primera dama de México, cuando el político ganó la presidencia en los comicios de 2012.

A 16 años de realizar su último melodrama, ahora se sospecha que la actriz mexicana podría tener una nueva y jugosa oferta laboral para regresar a los foros, pero no con el Canal de Las Estrellas. De acuerdo con información del programa Chisme no Like, la madre de Sofía Castro estaría siendo buscada por ejecutivos de Telemundo para ofrecerle un millonario contrato con el fin de convencerla para que vuelva a la actuación.

La exmujer de Peña Nieto, una de las divas máximas que tuvo Televisa, que rompía el rating de la televisión mexicana, una mujer controversial... ya podría posarse en una cadena de televisión con un jugoso contrato", dijo el conductor Javier Ceriani.

Al parecer la protagonista de novelas como La dueña, Sin pecado concebido, Ángela y Destilando amor ya va avanzada en las pláticas con sus nuevos jefes, pues ya la contemplan para una importante novela: "Podría estar saltando de su televisión de toda la vida a la competencia... Supuesta y alegadamente, las negociaciones están muy avanzadas, las conversaciones son muy largas y ya hay muchas reuniones en Miami", dijo el argentino.

La también exesposa de José Alberto 'El Güero' Castro sería buscada por Telemundo para que participe en el remake del melodrama Mira de mujer que pronto podrían comenzar a grabar: "Iban a querer a Fernando Colunga pero lo trataron tan mal en Telemundo que se fue a Televisa. Esto es una novela que podría ser como 'Mirada de Mujer', fue un éxito de TV Azteca, y al parecer comprarían los derechos".

Ceriani además destapó que 'Angie', quien reside en Miami desde su divorcio de Peña Nieto, podría compartir rol protagónico con Danilo Carrera, quien recientemente cerró su contrato con la televisora estadounidense: "A Danilo lo contrataron para aprovecharlo como conductor y en dos meses inician las grabaciones de la novela", precisó el conductor. Cabe resaltar que la propia Angélica Rivera no ha confirmado su regreso a las telenovelas, pero es algo que sus fans anhelan desde hace tiempo, ya que no la ven en acción desde que realizó Destilando Amor (2007).

