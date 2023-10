Tras despido de 'Sale el Sol' y drama con Ana María Alvarado, Álex Kaffie hunde a Imagen TV

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haberse despedido de Sale el Sol afirmando que había injusticias y verse envuelto en un drama con Ana María Alvarado, al lanzar mordaces comentarios en contra de la querida presentadora, el polémico excolumnista y famoso presentador de TV, Álex Kaffie, acaba de volver a arremeter en su contra y no ha dudado en hundir a Imagen TV con sus fuertes criticas.

Como se sabe, desde el pasado lunes 29 de mayo el matutino Sale el Sol está en el escándalo, pues fue cuando Kaffie a través de un comunicado en sus redes sociales anunció que no regresaría al programa, debido a que para él fue completamente injusto que lo suspendieron sin goce de sueldo por exponer a Genaro Lozano, señalando que él había pensado mucho y llegó a la conclusión de retirarse pues no podía estar en una empresa en la que se favorecían los "caprichos" de un "empleado" y en donde la libertad de expresión solamente era válida para pocos.

Tras este hecho, no ha parado de lanzar ataque tras ataque a la televisora y el matutino, afirmando que no han estado haciendo las elecciones correctas, que despiden a la gente equivocada y que están contratando en su lugar a personalidades que no hacen más que hundir a la empresa televisiva, declarando que sus decisiones están muy lejos de ser las correctas y debería de reevaluarse lo que permiten los ejecutivos.

Álex Kaffie. Internet

Pero no solo arremetió contra los altos mandos, pues el pasado 11 de agosto, al celebrar la nueva etapa de dicha emisión matutina mencionó que le mandaba un abrazo a todos sus antiguos compañeros de trabajo, recalcando que Ana María quedaba exonerada de dicho abrazo y también de sus buenos deseos de éxito para los próximos meses que estaban por venir para el final del año y con su presunto nuevo productor, Adrián Patiño.

Y ahora, su critica fue precisamente contra el exproductor de Venga la Alegría, pues tras desearle suerte, acaba de afirmar que: "El nuevo productor Adrian Patiño –que tomó las riendas del programa el 14 de agosto–, sus cambios (entre ellos cambiar de horario la sección #PájarosEnElAlambre) y los nuevos conductores (cuyo desempeño es lastimoso) no han conseguido elevar el rating", declarando que solo ha tomado malas decisiones, exponiendo los comparativos con otros programas.

Kaffie critica a Sale el Sol. Instagram @kaffievillano

Fuente: Tribuna del Yaqui