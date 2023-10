VIDEO: Esta es la canción que Luis Miguel le dedicó a su madre tras su desaparición

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los misterios más grandes que rodean la vida de Luis Miguel tiene que ver con el destino y el paradero de su madre, Marcela Basteri. Durante décadas varias versiones se han manejado al respecto, algunas indican que la mujer habría huido con su amante, otras que fue asesinada por el mismo Luis Rey (padre del cantante) y otras más que se encuentra oculta, lejos de los reflectores.

Y aunque esta incógnita no ha sido resuelta ni en su propia bioserie, todo apunta a que hay una canción que el propio Luis Miguel le dedicó de lleno a su mamá. El cantante Francisco Céspedes desveló recientemente que el sencillo Pensar en ti, que es de su autoría, tiene un lugar muy especial en la vida del 'Sol de México'. Y aunque se pudiera considerar que esta melodía es dirigida a una de las exparejas de LuisMi, esto no es así.

De acuerdo con el músico cubano-mexicano, el intérprete de La incondicional dedica la famosa canción a su madre, Marcela Basteri. "Él estaba buscando a su mamá en ese momento todavía, yo no quisiera haber estado, no he estado nunca, ni quisiera estar en los zapatos de Luis Miguel en ese instante de buscar a su madre y no aparecer nunca más", reveló Céspedes en entrevista para el programa Ventaneando.

Para reafirmar su dicho, Francisco pidió a la gente que buscara videos de la época en que 'Micky' entonaba el tema en los escenarios por aquella época. "Entonces él se la cantaba a ella, y por eso cuando ven por ahí los videos, la estrenó en Argentina en el 94, la entrega, cuando la dice, es como si se fuera a morir", declaró. Sobre cómo llegó la canción a oídos de Luis Miguel, el intérprete de Vida Loca explicó:

La última canción que había hecho yo en Cuba, antes de venir a vivir para acá, y me fui a una compañía de discos, pero a esa compañía pertenecía, creo que todavía pertenece a Luis Miguel. Ya el día que pude entrar, después de más de mes y medio, tomé la guitarra y empecé a cantar, y ahí el director de la compañía, en paz descanse, Julio Sáenz, dijo 'háganle un demo y mándensela a Luis Miguel", expresó.

Por último, Francisco Céspedes aseguró que Pensar en ti, le abrió la puerta para volverse íntimo amigo del ahora novio de la diseñadora española Paloma Cuevas. "Luis Miguel la recibió y después ya hicimos una gran amistad. Él se sabe muchas canciones mías, me cantó después otra más, "Que tú te vas y ahí empezó todo", concluyó.

Fuente: Tribuna