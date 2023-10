VIDEO: Santa Fe Klan confiesa que presintió la muerte de su amigo Lefty SM

Ciudad de México.- Santa Fe Klan abrió su corazón con el 'Escorpión Dorado', al sincerarse acerca de varios temas de su vida en entrevista para su canal de YouTube y dejó en shock a sus miles de seguidores al abordar la muerte de su amigo Lefty SM, quien fue asesinado el pasado 3 de septiembre en su casa, ubicada en Guadalajara, Jalisco.

Por segunda ocasión, el rapero se subió 'Al Volante' con el creador de contenido, quien decidió tener un momento serio al cuestionar acerca de la partida del intérprete de Por Mi México, quien fue muy importante en la vida del guanajuatense, el cual dejó entrever que pudo haber presentido su muerte antes de que le notificaran la trágica noticia.

Ángel Jair Quezada vio a Lefty SM un par de días antes de su asesinato, pues lo invitó a cantar a su barrio en Santa Fe, Guanajuato y detalló que después de ese encuentro comenzó a sentir "con ansiedad", pues tenía sensaciones raras que lo tenían inquieto que culminaron cuando le informaron de su muerte.

Lo acababa de ver, dos días antes porque lo llevé al baile en mi barrio (...) cuando me hablaron yo estaba en mi cantón, andaba como con ansiedad, esos días estaba como que sentía algo, me sentía como ansioso", platicó el cantante.

Santa Fe Klan y Lefty SM | Imagen especial

De igual forma, el ex de Maya Nazor compartió que este sentimiento pudo haberse derivado de los problemas que en ese momento tenía con su familia, pero en cuanto lo llamaron por teléfono para notificarle la tragedia que había ocurrido no podía creerlo, así que fue hasta el hospital para comprobarlo el mismo.

Cuando me dijeron me fui al hospital (...) yo quería que me dijeran que no era verdad, llegué y había un chingo de polis, un chingo de camioneta bien placosas y dije, yo creo que sí valió m…dre".